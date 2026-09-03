Российские террористы пытаются сломать ПриватБанк через гаджеты простых украинцев. Стала известна схема

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Преступники начали атаковать государственный ПриватБанк новым способом — не напрямую из-за границы из террористической России, как раньше, а через зараженные устройства украинских пользователей. Делают все тайно: сами граждане об этом не подозревают.

Об этом на запрос "Телеграфа" эксклюзивно сообщила заместитель главы правления ПриватБанка Наталья Савчук, комментируя технические сбои в работе своей структуры, из-за чего не работали Приват24 (мобильное приложение и интернет-банкинг), карточки, терминалы и банкоматы летом. Она уточнила, что речь идет о DDoS-атаках.

"В июне мы зафиксировали сбой, вызванный довольно нетипичной DDoS-атакой. Если раньше основной трафик шел из-за рубежа, прежде всего из страны-агрессора, то в этом году хакеры начали массово использовать украинские IP-адреса. Это зараженные вирусами устройства или компьютеры обычных украинцев, которые даже не подозревают, что их гаджеты принимают участие в атаке", — сообщила Савчук.

Именно изменением тактики врага она объяснила, что банк потратил больше времени на отражение атак и противодействие нападению — пришлось менять подходы к защите.

"Нам понадобилось дополнительное время, чтобы отделить вредоносный трафик от запросов реальных пользователей. Выходила ситуация: человек пытается зайти в Приват24 со своего устройства, а система его блокирует, потому что с этого же устройства параллельно идет хакерская атака. Для клиента это выглядит как сбой банка, хотя на самом деле причина — в вирусе на его устройстве", — уточнила Наталья Савчук.

А августовские перебои в ПриватБанке она объяснила сбоем на стороне внешних партнеров-поставщиков.

"Сейчас наибольшим вызовом остается каскадное влияние от сбоев на стороне внешних партнеров банка, когда нетипичное поведение или аномальные нагрузки во время аварийных переключений выходят за пределы стандартных алгоритмов. Мы моделируем самые сложные нестандартные сценарии, чтобы научить наши системы автоматически адаптироваться к любым внешним аномалиям без остановки клиентских сервисов", — уточнила нам заместитель главы правления.

Напомним, что в этом году больше всего технических сбоев в работе ПриватБанка фиксировались в августе — 15 и 18 числа. И это задело не только клиентов самого госбанка, хотя он и обслуживает наибольшее количество активных карт физлиц — 18 млн штук (за одну минуту осуществляется 60 тысяч транзакций). Но и держателей и карт других банков, поскольку они не могли рассчитаться в приватовских платежных терминалах на кассах магазинов и были вынуждены искать наличные.

Это важный момент: именно Привату принадлежит больше всего терминалов в Украине — 56% (352,2 тыс. из 627,7 тыс. аппаратов), больше всего банкоматов — 47,8% (7,5 тыс. из 15,8 тыс.), по данным регулятора. Когда в госбанке что-то ломается, это чувствуют все, кто хочет рассчитаться картой или снять наличные. Поэтому простым людям важно, чтобы Приват как можно быстрее чинил свою технику при любых проблемах.

В ПриватБанке уверяют, что в этом году его атаковали меньше, чем в предыдущие периоды. Там уточнили, что в 2025-м зафиксировали 12 масштабных случаев временных сбоев и технических работ, а в 2024-м — до 10 временных задержек в работе карточных сервисов, банкоматов или приложения "Приват24".

"Банк постоянно сталкивается с разными типами атак. Если мы говорим именно о DDoS-атаках, то за год было зафиксировано полсотни атак. Если же говорить в целом о WEB-атаках на банк разного типа, то число уже в разы больше — 232 032 попыток атак на WEB-ресурсы банка предупреждено только за июль 2026 года", — конкретизировала Наталья Савчук.

Для безопасности Приват провел миграцию всех данных в облако. У банка есть гибридная архитектура — собственные физические дата-центры и в то же время данные в облаке. Это позволяет быстро масштабировать ресурсы, автоматически восстанавливать данные и повышать общую гибкость системы.

"Мы также сменили нашего провайдера защиты от DDoS-атак и внедрили много новых правил для защиты от DDoS и других типов хакерских атак. Сейчас круглосуточно мониторим безопасность через собственный Центр операций безопасности (Security Operations Center), который работает в соответствии с международными стандартами. На каждом уровне мы применяем принцип Zero Trust ("Нулевое доверие"): сотрудники имеют доступ только к системам, которые необходимы для выполнения их конкретных функций", — заверила Савчук.