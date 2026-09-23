Укр

"Ой все, я плачу": бариста отблагодарил коммунальщиц и растрогал украинцев (вирусное видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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В соцсетях обсуждают поступок работника кофейни. Иллюстрация
В соцсетях обсуждают поступок работника кофейни. Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кадры с улицы вызвали сильный отклик в сети

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Обычный рабочий день в одной из киевских кофеен превратился в трогательную историю о человеческой благодарности. В сеть попало видео с поступком баристы, который растрогал украинцев.

Работник стильного эстетского кафе-бара и кофейни в столице под названием LUCERNA заметил коммунальщиц, которые работали на улице и решил вынести им кофе и вкусности в знак благодарности от заведения.

Этот момент активно обсуждают в социальной сети Threads. Украинцы подметили, что такое хоть и небольшое, но проявление уважения к тяжелому труду сотрудников коммунальных служб, вызывает восхищение.

Эта история напоминает о том, что забота друг о друге крайне важна и иногда даже такой простой жест может поднять настроение другим людям на целый день.

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В то же время на официальной странице заведения написали: "После трудных ночей помогайте всем, кого способны согреть".

В комментариях под постом пользователи пишут, что поступок баристы буквально довел их до слез.

  • "Реву"
  • "Доброта — это сокровище, которое мы можем иметь в сердце"
  • "Держалась, держалась, и заплакала"
  • "Спасибо, теперь я тоже реву"
В сети обсуждают поступок баристы для коммунальщиц
В комментариях под постом в Threads украинцы не сдерживают эмоций
Украинцев растрогал поступок баристы в Киеве
В сети хвалят баристу за добрый поступок
Украинцы обсуждают баристу, который угостил кофе коммунальщиц
Трогательный поступок баристы из киевской кофейни разлетелся по сети
Украинцы хвалят баристу, который угостил коммунальщиц кофе
Комментарии под роликом с баристой в Threads
В Threads обсуждают поступок баристы в Киеве
В комментариях под роликом с баристой появилось множество теплых комментариев

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пранк украинки над мужем завирусился в TikTok.

Теги:
#Кофе #Соцсети #Видео #Реакции #Коммунальщики #Кофейня #Бариста