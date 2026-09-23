"Ой все, я плачу": бариста отблагодарил коммунальщиц и растрогал украинцев (вирусное видео)

Кадры с улицы вызвали сильный отклик в сети

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Обычный рабочий день в одной из киевских кофеен превратился в трогательную историю о человеческой благодарности. В сеть попало видео с поступком баристы, который растрогал украинцев.

Работник стильного эстетского кафе-бара и кофейни в столице под названием LUCERNA заметил коммунальщиц, которые работали на улице и решил вынести им кофе и вкусности в знак благодарности от заведения.

Этот момент активно обсуждают в социальной сети Threads. Украинцы подметили, что такое хоть и небольшое, но проявление уважения к тяжелому труду сотрудников коммунальных служб, вызывает восхищение.

Эта история напоминает о том, что забота друг о друге крайне важна и иногда даже такой простой жест может поднять настроение другим людям на целый день.

В то же время на официальной странице заведения написали: "После трудных ночей помогайте всем, кого способны согреть".

В комментариях под постом пользователи пишут, что поступок баристы буквально довел их до слез.

"Реву"

"Доброта — это сокровище, которое мы можем иметь в сердце"

"Держалась, держалась, и заплакала"

"Спасибо, теперь я тоже реву"

В комментариях под постом в Threads украинцы не сдерживают эмоций

В сети хвалят баристу за добрый поступок

Трогательный поступок баристы из киевской кофейни разлетелся по сети

Комментарии под роликом с баристой в Threads

В комментариях под роликом с баристой появилось множество теплых комментариев

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пранк украинки над мужем завирусился в TikTok.