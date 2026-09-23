"Ой все, я плачу": бариста отблагодарил коммунальщиц и растрогал украинцев (вирусное видео)
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Кадры с улицы вызвали сильный отклик в сети
Обычный рабочий день в одной из киевских кофеен превратился в трогательную историю о человеческой благодарности. В сеть попало видео с поступком баристы, который растрогал украинцев.
Работник стильного эстетского кафе-бара и кофейни в столице под названием LUCERNA заметил коммунальщиц, которые работали на улице и решил вынести им кофе и вкусности в знак благодарности от заведения.
Этот момент активно обсуждают в социальной сети Threads. Украинцы подметили, что такое хоть и небольшое, но проявление уважения к тяжелому труду сотрудников коммунальных служб, вызывает восхищение.
Эта история напоминает о том, что забота друг о друге крайне важна и иногда даже такой простой жест может поднять настроение другим людям на целый день.
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В то же время на официальной странице заведения написали: "После трудных ночей помогайте всем, кого способны согреть".
В комментариях под постом пользователи пишут, что поступок баристы буквально довел их до слез.
- "Реву"
- "Доброта — это сокровище, которое мы можем иметь в сердце"
- "Держалась, держалась, и заплакала"
- "Спасибо, теперь я тоже реву"
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пранк украинки над мужем завирусился в TikTok.