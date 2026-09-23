В Европе простили двух друзей Путина: кто они такие и что не так

Меры против этих двух лиц были введены еще в 2022 году

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ЕС не продлил санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, которые имеют тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако Украина не видит оснований, которые могли бы объяснить такое решение, пока Россия продолжает войну.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", ссылаясь на слова уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

"Мы считаем очень странным решение ЕС не продлевать санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Мы не видим изменений обстоятельств, которые могли бы это оправдать. Россия продолжает войну, а их связи с Кремлем, которые были среди оснований для санкций, никуда не исчезли. Особенно удивительно это выглядит на фоне усиления санкционного давления со стороны США и принятия "адских санкций", — сказал он.

Владислав Власюк / Facebook

Власюк добавил, что Россия пытается расколоть единство Евросоюза и важной задачей является не дать этой трещине разойтись и превратиться в ослабление общей санкционной политики.

"Отмена ограничений против отдельных российских бизнесменов не должна стать новой практикой. Именно поэтому мы будем предлагать новые санкционные решения, в частности, относительно российских олигархов, связанных с российским ВПК, которые до сих пор не находятся под санкциями. Сейчас важно сосредоточиться на усилении санкционного давления на Россию", — отметил уполномоченный президента.

Украина ценит решение ЕС о продлении еще на 36 месяцев санкции против лиц и организаций, которые ответственны за

"В то же время, мы ценим решение ЕС продлить еще на 36 месяцев санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это важное решение, которое дает санкционному режиму необходимую долгосрочность", — подытожил он.

Как ранее сообщало агентство Reuters, инициаторами исключения Усманова выступила Франция, а Фридмана — Люксембург.

Санкции против этих двух лиц были введены еще в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину и предусматривали запрет на поездки в ЕС, ограничения на финансовые операции и заморозку активов в странах блока.

К слову, решение по Усманову якобы сопровождалось дипломатическим давлением на Францию со стороны Азербайджана. Париж, как говорят источники агентства, в частном порядке якобы связывал вопрос Усманова с судьбой двух граждан Франции, находящихся под стражей в Азербайджане.

Кто такой Алишер Усманов

Алишер Бурханович Усманов – российский предприниматель и миллиардер узбекского происхождения. Родился 9 сентября 1953 года в городе Чусте, Узбекская ССР.

Усманов является одним из богатейших бизнесменов России, основателем USM Holdings, контролирующим активы в металлургической, горнодобывающей, телекоммуникационной и интернет-индустриях. Являлся бывшим владельцем значительного пакета акций футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) и основателем благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Также занимал пост президента Международной федерации фехтования с 2008 по 2022 год.

Его бизнес-империя состоит из таких компаний как "Металлоинвест" (металлургия и горнодобывающая промышленность), "МегаФон" (телекоммуникации), Mail.ru Group (интернет-компания). В 2022 году попал под санкции США, Великобритании и ЕС из-за российского вторжения в Украину. По разным оценкам его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей России.

Алишер Усманов

28 февраля 2022 года Совет ЕС ввёл против него санкции за "действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". К санкциям присоединились Великобритания, США, Япония, Канада и Австралия, а с 16 марта Усманов находится в списке приоритетного санкционного контроля США. Так же находится под санкциями Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.

С 19 сентября 2022 года на основании указа президента Украины Владимира Зеленского находится под санкциями Украины.

12 апреля 2023 США и Великобритания ввели очередные санкции против связанных с подсанкционным Усмановым компаний, а также компаний и лиц, которые были идентифицированы как помогающие обходить Усманову ранее наложенные на него санкции.

Кто такой Михаил Фридман

Михаил Фридман является уроженцем Львова и российским олигархом.

В Украине он вместе с другими россиянами владел "Альфа-Банком Украина" — дочерним банком российской "Альфа Групп", работающим в Украине с 1992 года, и входящим в ТОП-5 отечественных банков по размерам активов.

В 2015 году Фридман объявил о приобретении чешского онлайн-банка Zuno.

В январе 2018 года Михаил Фридман попал в так называемый "кремлевский список" Минфина США. Однако сам документ не являлся санкционным списком и не вводил ограничений против включенных в него лиц.

В первые дни полномасштабного вторжения он осудил войну, что, впрочем, не спасло его от международных персональных санкций и ареста корпоративных прав "Альфа-Банк Украина".

Михаил Фридман

С 28 февраля 2022 года находился под санкциями Европейского союза — как лицо, которое "активно поддерживало материально или финансово и получало выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".

15 марта 2022 года санкции против Фридмана, а также прочих главных акционеров "Альфа-Групп" были введены Великобританией.

19 апреля 2022 года Фридман внесён в санкционный список Канады "близких соратников режима" за его "соучастие в неоправданном вторжении России в Украину".

Ранее, 14 марта 2022 года, по аналогичным основаниям Фридман попал в санкционные списки Австралии.

Летом 2022 года вокруг Михаила Фридмана возникла информационная шумиха – появилась информация о якобы получении ими украинского гражданства, чтобы избавиться от санкций, что было опровергнуто в Офисе президента.

Михаил Фридман

11 августа 2023 года Фридман попал под блокирующие санкции США и был включён в санкционный список против "известных представителей российской финансовой элиты" за участие в работе финансового сектора российской экономики.

В начале декабря 2025 года Фридман подал иски против Великобритании, Люксембурга и Украины с целью получения компенсации за свои национализированные и замороженные активы. В Люксембурге Фридман оспаривает решение властей о введении против него санкций и требует компенсацию в размере €13,8 млрд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что означают "адские" санкции против РФ, подписанные Трампом.