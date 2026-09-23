"Резерв+" или бумажный билет: какой документ аннулируется прямо во время проверки ТЦК

Юрист назвала документ, который будет иметь решающее значение

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Если электронный военно-учетный документ (ВУД) в "Резерве+" показывает одни данные, а бумажный военный билет — другие, преимущество на стороне реестра, а не конкретного носителя. Юрист объяснила, чем такое расхождение грозит во время проверки на улице.

"Телеграф" выяснял, какому документу должны доверять представители ТЦК и СП, полиции или Госпогранслужбы, если данные военнообязанного в приложении и на бумаге расходятся.

Главный источник правды — реестр "Оберег"

Преимущество при проверке имеет не тот документ, что в руках, а то, что записано в реестре "Оберег". Именно там сверяются все данные.

"По сути, главный источник на сегодняшний день — это Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это прямо следует из Порядка, утвержденного постановлением №559", — отметила в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Пункт 3 этого Порядка устанавливает: если данные граф 1-5, 13 и 14 бумажного бланка не соответствуют реестру, документ считается недействительным. Пункт 7 действует зеркально и относительно электронного ВУД в "Резерв+" или "Дії".

"При этом пункт 9 Порядка прямо закрепляет, что электронный военно-учетный документ, в том числе распечатанный, и бумажный документ имеют одинаковую юридическую силу — преимущества одного вида документа над другим по умолчанию не существует", — добавила юрист. Поскольку Украина постепенно отходит от бумажных бланков, именно документ из "Резерв+" или "Дії" сейчас наиболее точно отображает данные реестра.

Когда документ становится недействительным прямо на глазах

Представители ТЦК, полиции или пограничники обязаны сверять данные документа с реестром – это предусмотрено пунктом 54 Порядка, утвержденного постановлением №560.

Правило уже действует и в кадровом учете. С 16 декабря 2025 года, если данные бумажного ВУД расходятся с данными реестра "Оберег", документ автоматически признают недействительным, а приоритет предоставляют сведениям реестра — об этом ранее сообщало издание Kadroland со ссылкой на обновленный Порядок №1487.

То есть расхождение – это не формальность. Это основание для действий со стороны группы оповещения.

Расхождение — уже повод для повестки

"Фактически, если во время проверки установлено нарушение правил военного учета или обнаружено расхождение между документом и данными реестра, старший группы оповещения предлагает военнообязанному или резервисту проследовать в районный (городской) ТЦК и СП для взятия на учет, прохождения медицинского осмотра или уточнения персональных данных", — рассказала Диана Тернова.

С этой целью гражданину вручают повестку. Отказ ее принять автоматически влечет за собой акт отказа — его подписывают не менее двух членов группы оповещения, после чего документ передают руководителю ТЦК для решения вопроса об административной ответственности.

Если человек отказывается ехать в ТЦК добровольно, ситуация обостряется. Полицейский в составе группы оповещения, а не представитель ТЦК, в таком случае имеет право произвести административное задержание и доставку в ТЦК.

"Если есть разногласия, обязательно нужно требовать внесения изменений в реестр путем обращения с соответствующим заявлением в ТЦК и СП", — подчеркнула юрист.

Что делать прямо на улице, если данные не совпадают

Спорить на месте о том, какой документ "правильнее", смысла не имеет.

"Предъявить имеющийся документ — не отказываться и не спорить на месте о том, какой из двух "правильный". Поскольку бумажный и электронный документы обладают одинаковой юридической силой, показать стоит тот, что есть при себе", — пояснила Тернова.

Далее следует зафиксировать свою позицию на видео. Пункт 52 Порядка и так предусматривает фото- и видеофиксацию проверки, так что скрыть этот момент не получится — и это можно использовать в свою пользу.

"Стоит четко, спокойно отметить на камеру, в чем именно расхождение и подавалось ли заявление на исправление данных. Это не меняет правовых последствий самого расхождения, но формирует доказательную базу для дальнейшего обжалования, если действия сочтут неправомерными", — добавила юрист.

Повестку лучше все же получить. Отказ означает акт и последующую доставку в ТЦК, а получение документа дает время на исправление данных. Если заявление на коррекцию уже подано – подтверждение следует иметь при себе.

Заявление подали, а реестр еще молчит: что предъявлять

Пять рабочих дней – столько по закону длится исправление данных в реестре.

"По пункту 4 Порядка №559 изменения в учетные данные вносятся в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина об их исправлении", — напомнила Диана Тернова.

Все это время человек формально остается в подвешенном состоянии. Предъявленный документ, данные которого не совпадают с реестром, может считаться недействительным по формальным критериям пунктов 3 и 7 Порядка №559. А процедура проверки — предложение проследовать в ТЦК, вручение повестки — применяется на общих основаниях, независимо от того, что заявление уже подано.