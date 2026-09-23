Вы точно видели это в бабушкином шкафу: какая граненая посуда снова возвращается в моду

Какие старые вещи снова можно достать из серванта

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Граненая посуда у многих ассоциируется прежде всего со знакомым с детства стаканом. Но характерные грани имели и другие вещи, и то, что еще недавно могло годами пылиться в шкафу, снова может найти место на современной кухне.

"Телеграф" расскажет, какую граненую посуду стоит достать из старых запасов и как вписать ее в современный интерьер и сервировку.

Граненые стаканы

Начнём с самого известного. Граненый стакан десятилетиями был обычной вещью на кухне, а теперь его можно встретить и в современной сервировке.

Он хорошо сочетается с белыми тарелками, деревянными досками и простым текстилем. А подавать в нем можно не только воду или чай, но и напитки со льдом, лимонад или даже десерты.

Граненые стаканы. Фото: shafa

Граненые стаканы. Фото: shafa

Салатник

Граненый салатник легко впишется в современную кухню и может заменить обычную стеклянную миску. В нем особенно удачно будут смотреться яркие салаты, ягоды, виноград или сезонные фрукты.

Большую модель можно поставить посреди стола во время обеда или ужина. Благодаря прозрачному стеклу она не будет выглядеть громоздко, а грани придадут сервировке интересный акцент.

Салатник. Фото: OLX

Салатники. Фото: OLX

Конфетница

Если дома осталась старая стеклянная конфетница, не обязательно ждать особого повода, чтобы ею воспользоваться. Ее можно поставить на кухонный стол и наполнить печеньем, конфетами, орехами или сухофруктами.

Особенно интересно смотрятся модели на ножке или с крышкой. На простом столе такая вещь привлекает внимание.

Конфетница

Конфетница. Фото: prom

Конфетница. Фото: prom

Фруктовница

Большая граненая фруктовница может снова поселиться на кухонном столе. В ней удобно держать яблоки, груши, апельсины, виноград и другие фрукты.

Прозрачное стекло хорошо сочетается с разными стилями интерьера, а грани придают фруктовнице выразительности. Ей не нужны дополнительные украшения – достаточно наполнить чашу фруктами.

Фруктовница. Фото: shafa

Фруктовница. Фото: shafa

Фруктовница. Фото: OLX

Ваза

Старую граненую вазу тоже не стоит спешить прятать подальше. Если она хорошо сохранилась, ее можно вымыть и использовать в интерьере.

В ней будут красиво смотреться живые цветы, сухоцветы или несколько декоративных ветвей. Грани на стекле придадут вазе выразительности, даже если композиция будет совсем простой.

Ваза. Фото: shafa

Ваза. Фото: shafa

Графин

В граненом графине можно подавать воду, лимонад или холодный чай. Для вкуса и аромата добавьте ломтики лимона, апельсина или несколько листочков мяты.

К нему можно подобрать граненые стаканы — вместе они будут хорошо выглядеть на столе.

Графин. Фото: OLX

Графин. Фото: OLX

Бокалы и рюмки

Бокалы, рюмки и маленькие стаканы тоже могут иметь красивые грани. В них можно подавать десерты, ягоды, мороженое или напитки.

Такую посуду не обязательно собирать целым набором. Даже несколько граненых бокалов рядом с современными тарелками и стаканами могут интересно дополнить сервировку.

Бокалы. Фото: prom

Рюмки. Фото: Эпицентр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие стеклянные изделия снова возвращаются в дома.