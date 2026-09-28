Укр

Каждый 3-тий человек сам отдает деньги ворам через свой PIN-код: проверьте, есть ли ваш в списке

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Мошенникам легко вычислить примитивные пин-коды Новость обновлена 28 сентября 2026, 11:15
Мошенникам легко вычислить примитивные пин-коды. Фото Коллаж "Телеграф"

Многие пользователи выбирают предсказуемые комбинации цифр

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PIN-код (персональный идентификационный номер) является основным способом защиты платежных карт. Он состоит из четырех цифр, поэтому существует 10 000 возможных комбинаций, однако 27% людей выбирают самые распространенные варианты PIN-кодов, собственноручно облегчая работу ворам денег с карточек.

Об этом сообщает польское издание Оnet. PIN-коды используются не только для банковских карт, но и для телефонов, сейфов и т.д. Как написал известный британский дата-ученый авиаконструктор, предприниматель и основатель популярного научно-популярного блога DataGenetics Ник Берри, самым распространенным PIN-кодом является самая простая последовательность цифр — 1234.

Исследование, проведенное на 3,4 миллиона PIN-кодов, показало, что пользователи часто выбирают одни и те же комбинации. Это очень облегчает работу тем, кто пытается разгадать PIN-код, чтобы получить доступ к информации или деньгам.

Хотя банки настоятельно не рекомендуют выбирать в качестве PIN-кодов очевидные простейшие комбинации 1234, 1111 или 0000, многие игнорируют предупреждение. Они выбирают цифры, которые легко запомнить. Однако это может помогать мошенникам.

Три самых популярных кода (1234, 1111 и 0000) составляли почти 19% всех проанализированных PIN-кодов. По данным CNBC, 30 из 50 наиболее распространенных четырехзначных PIN-кодов начинаются с "19" или "20", что потенциально указывает на год рождения человека. Их легко расшифровать, если человек когда-то писал о своем возрасте в сети.

Самые распространенные и редкие пин-коды
Самые распространенные и редкие пин-коды

Самые распространенные PIN-коды

  • 1234
  • 0000
  • 7777
  • 2000
  • 2222
  • 9999
  • 5555
  • 1122
  • 8888
  • 2001
  • 1111
  • 1212
  • 1004
  • 4444
  • 6969
  • 3333
  • 6666
  • 1313
  • 4321
  • 1010

Самые редкие PIN-коды

  • 8557
  • 8438
  • 9539
  • 7063
  • 6827
  • 0859
  • 6793
  • 0738
  • 6835
  • 8093
  • 9047
  • 0439
  • 8196
  • 6093
  • 7394
  • 9480
  • 8398
  • 7637
  • 9629
  • 8068

50 самых распространенных PIN-кодов

Самые распространенные ПИН-коды
Самые распространенные ПИН-коды

Как создать защищенный PIN-код

Главное правило – комбинация цифр должна быть максимально непредсказуемой. Следует избегать использования дат рождения, повторяющихся цифр, последовательных чисел или комбинаций клавиш. Также плохой идеей является использование одного и того же кода в разных местах. По оценке экспертов, коды, автоматически назначенные банками, могут быть безопаснее, чем создаваемые самостоятельно с помощью простых комбинаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой ПИН-код нужно срочно изменить. Эти цифры воры угадываются первыми.

Теги:
#Банк #Банковская карта #ПИН-код