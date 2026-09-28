Каждый 3-тий человек сам отдает деньги ворам через свой PIN-код: проверьте, есть ли ваш в списке
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Многие пользователи выбирают предсказуемые комбинации цифр
PIN-код (персональный идентификационный номер) является основным способом защиты платежных карт. Он состоит из четырех цифр, поэтому существует 10 000 возможных комбинаций, однако 27% людей выбирают самые распространенные варианты PIN-кодов, собственноручно облегчая работу ворам денег с карточек.
Об этом сообщает польское издание Оnet. PIN-коды используются не только для банковских карт, но и для телефонов, сейфов и т.д. Как написал известный британский дата-ученый авиаконструктор, предприниматель и основатель популярного научно-популярного блога DataGenetics Ник Берри, самым распространенным PIN-кодом является самая простая последовательность цифр — 1234.
Исследование, проведенное на 3,4 миллиона PIN-кодов, показало, что пользователи часто выбирают одни и те же комбинации. Это очень облегчает работу тем, кто пытается разгадать PIN-код, чтобы получить доступ к информации или деньгам.
Хотя банки настоятельно не рекомендуют выбирать в качестве PIN-кодов очевидные простейшие комбинации 1234, 1111 или 0000, многие игнорируют предупреждение. Они выбирают цифры, которые легко запомнить. Однако это может помогать мошенникам.
Три самых популярных кода (1234, 1111 и 0000) составляли почти 19% всех проанализированных PIN-кодов. По данным CNBC, 30 из 50 наиболее распространенных четырехзначных PIN-кодов начинаются с "19" или "20", что потенциально указывает на год рождения человека. Их легко расшифровать, если человек когда-то писал о своем возрасте в сети.
Самые распространенные PIN-коды
- 1234
- 0000
- 7777
- 2000
- 2222
- 9999
- 5555
- 1122
- 8888
- 2001
- 1111
- 1212
- 1004
- 4444
- 6969
- 3333
- 6666
- 1313
- 4321
- 1010
Самые редкие PIN-коды
- 8557
- 8438
- 9539
- 7063
- 6827
- 0859
- 6793
- 0738
- 6835
- 8093
- 9047
- 0439
- 8196
- 6093
- 7394
- 9480
- 8398
- 7637
- 9629
- 8068
50 самых распространенных PIN-кодов
Как создать защищенный PIN-код
Главное правило – комбинация цифр должна быть максимально непредсказуемой. Следует избегать использования дат рождения, повторяющихся цифр, последовательных чисел или комбинаций клавиш. Также плохой идеей является использование одного и того же кода в разных местах. По оценке экспертов, коды, автоматически назначенные банками, могут быть безопаснее, чем создаваемые самостоятельно с помощью простых комбинаций.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой ПИН-код нужно срочно изменить. Эти цифры воры угадываются первыми.