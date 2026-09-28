Каждый 3-тий человек сам отдает деньги ворам через свой PIN-код: проверьте, есть ли ваш в списке

Многие пользователи выбирают предсказуемые комбинации цифр

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PIN-код (персональный идентификационный номер) является основным способом защиты платежных карт. Он состоит из четырех цифр, поэтому существует 10 000 возможных комбинаций, однако 27% людей выбирают самые распространенные варианты PIN-кодов, собственноручно облегчая работу ворам денег с карточек.

Об этом сообщает польское издание Оnet. PIN-коды используются не только для банковских карт, но и для телефонов, сейфов и т.д. Как написал известный британский дата-ученый авиаконструктор, предприниматель и основатель популярного научно-популярного блога DataGenetics Ник Берри, самым распространенным PIN-кодом является самая простая последовательность цифр — 1234.

Исследование, проведенное на 3,4 миллиона PIN-кодов, показало, что пользователи часто выбирают одни и те же комбинации. Это очень облегчает работу тем, кто пытается разгадать PIN-код, чтобы получить доступ к информации или деньгам.

Хотя банки настоятельно не рекомендуют выбирать в качестве PIN-кодов очевидные простейшие комбинации 1234, 1111 или 0000, многие игнорируют предупреждение. Они выбирают цифры, которые легко запомнить. Однако это может помогать мошенникам.

Три самых популярных кода (1234, 1111 и 0000) составляли почти 19% всех проанализированных PIN-кодов. По данным CNBC, 30 из 50 наиболее распространенных четырехзначных PIN-кодов начинаются с "19" или "20", что потенциально указывает на год рождения человека. Их легко расшифровать, если человек когда-то писал о своем возрасте в сети.

Самые распространенные и редкие пин-коды

Самые распространенные PIN-коды

1234

0000

7777

2000

2222

9999

5555

1122

8888

2001

1111

1212

1004

4444

6969

3333

6666

1313

4321

1010

Самые редкие PIN-коды

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

9047

0439

8196

6093

7394

9480

8398

7637

9629

8068

50 самых распространенных PIN-кодов

Самые распространенные ПИН-коды

Как создать защищенный PIN-код

Главное правило – комбинация цифр должна быть максимально непредсказуемой. Следует избегать использования дат рождения, повторяющихся цифр, последовательных чисел или комбинаций клавиш. Также плохой идеей является использование одного и того же кода в разных местах. По оценке экспертов, коды, автоматически назначенные банками, могут быть безопаснее, чем создаваемые самостоятельно с помощью простых комбинаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой ПИН-код нужно срочно изменить. Эти цифры воры угадываются первыми.