Лавров пригрозил Европе "короткой войной": каковы шансы нападения Путина

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы европейских лидеров к необходимости подготовки к войне с Россией в действительности могут ее спровоцировать. Он пригрозил Европе, что якобы эта война будет короткой.

Соответствующие выпады в сторону Европу Лавров высказал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В ходе своей речи он назвал "бреднями" предупреждения о возможном нападении России на Европу.

"Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чепуха. Но именно Европа готовится к войне с нами… Такая позиция может оказаться самореализующимся пророчеством, ведь они сейчас вкладывают огромные деньги в производство вооружений", — заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров

К тому же, Лавров раскритиковал европейские страны за то, что те готовятся к обороне и вкладывают средств в производство вооружения. Эти инвестиции, согласно его заявлениям, подталкивают Росии к нападени на НАТО.

В то же время Лавров разразился угрозами, предупреждая Европу, что война будет короткой.

"И на каком-то этапе какой-нибудь авантюрист скажет: "Ребята, мы столько накопили, куда девать? А, мы же обещали напасть на Россию". Вот в этом случае, если они на нас нападут, как сказал президент (Путин – ред.), – за нами не станет. А ещё однажды он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой", — сказал он.

Может ли Путин напасть на Европу

"Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта ChatGPT, каковы шансы на то, что российский глава Владимир Путин решится напасть на Европу.

Цифровой разум говорит, что полномасштабное напдение на страны НАТО со стороны России в ближайшие год маловероятно — 5-10%.

Однако на уровне 10-20% ИИ оценивает возможность ограниченной военной провокации или локальной атаки против стран НАТО.

А если говорить о гибридных атаках, кибератаках, диверсиях и нарушениях воздушного пространства, то здесь шансы более 50%.

Прогноз ИИ - нападет ли Путин на Европу

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европарламенте думают об уступках по территориям, на которые толкают Украину.