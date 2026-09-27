Закрывайте окна - в воздухе опасная пыль: где после атаки ухудшилась ситуация (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Дома рекомендуют включить воздухоочиститель
В воскресенье, 27 сентября, в Обухове и Броварах Киевской области ухудшилось состояние воздуха после вражеских обстрелов. Специалисты советуют держать окна закрытыми.
Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации. По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.
"Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим", — говорится в сообщении.
В городе Бровары, по данным первого и крупнейшего в Украине экологического чат-бота и общественной системы мониторинга Saveecobot, фиксируется загрязнение воздуха в нескольких районах. Превышение достигает отметки 74 — это желтый уровень. Хотя он считается умеренным, но все же опасность для некоторых категорий людей есть.
Ранее этим же утром фиксировали показатель 122. Здесь уже речь идет о нездоровом воздухе для чувствительных групп людей.
Ниже публикуем показатели и расшифровки к ним:
Подобная ситуация зафиксирована в городе Обухов. Там оказатели на уровне 64. То есть, воздух пока еще умеренный, но может быть опасным для некоторых категорий людей.
В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где осуществляют мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали. Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли включать кондиционер, когда за окном дым и смог.