Закрывайте окна - в воздухе опасная пыль: где после атаки ухудшилась ситуация (карта)

Дома рекомендуют включить воздухоочиститель

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В воскресенье, 27 сентября, в Обухове и Броварах Киевской области ухудшилось состояние воздуха после вражеских обстрелов. Специалисты советуют держать окна закрытыми.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации. По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.

"Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим", — говорится в сообщении.

В городе Бровары, по данным первого и крупнейшего в Украине экологического чат-бота и общественной системы мониторинга Saveecobot, фиксируется загрязнение воздуха в нескольких районах. Превышение достигает отметки 74 — это желтый уровень. Хотя он считается умеренным, но все же опасность для некоторых категорий людей есть.

Качество воздуха в Броварах 27 сентября / Saveecobot

Ранее этим же утром фиксировали показатель 122. Здесь уже речь идет о нездоровом воздухе для чувствительных групп людей.

Качество воздуха в Броварах 27 сентября в 08:00 / Saveecobot

Ниже публикуем показатели и расшифровки к ним:

Уровни загрязнения воздуха / Saveecobot

Подобная ситуация зафиксирована в городе Обухов. Там оказатели на уровне 64. То есть, воздух пока еще умеренный, но может быть опасным для некоторых категорий людей.

Качество воздуха в Обухове 27 сентября / Saveecobot

В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где осуществляют мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали. Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли включать кондиционер, когда за окном дым и смог.