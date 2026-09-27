Много взрывов, детонация и удар по складу: все об атаке по оккупантам
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Целью мог стать объект военного назначения
Силы обороны Украины ударили по району бывшего Луганского пограничного отряда во временно оккупированном Россией Луганске. На территории прогрмело более пяти взрывов.
Информация об этом была опубликована в популярном паблике в Telegram "Eхilenova+"
Кроме того, как сообщается, дроны также могли нанести удары по складу с боеприпасами.
Территорию бывшего Луганского пограничного отряда вражеские войск захватили еще в 2014 году.
Бывший Луганский пограничный отряд
Луганский пограничный отряд создан 20 октября 1992. К решению задач по охране государственной границы приступил с 4 января 1993 года. Он охранял участок государственной границы с Российской Федерацией протяженностью 746 км, из них речной – 156 км, в пределах 10 контролируемых пограничных районов.
Первое нападение Россией на подразделения пограничной службы было совершено 7 мая 2014 года, когда были захвачены 5 украинских пограничников. 21 мая подвергся атаке отдел пограничной службы "Станично-Луганское".
В ночь с 1 на 2 июня около 00:30 в управление Луганского пограничного отряда прибыли около 100 вооруженных боевиков, которые расположились вокруг территории. Первая атака с стрелкового оружия началась около 4 часов утра и продолжалась около 40 минут.
Утром 2 июня пограничники включили по громкоговорителю гимн Украины.
Действия украинских пограничников были сильно ограничены из-за того, что боевики вели огонь из жилого квартала, используя тактику "живого щита".
Согласно информации из открытых источников, позже 2 вертолета ВСУ нанесли удары по позициям врага. Также удары по целям на открытой местности нанес одиночный Су-27.
4 июня было сообщено о выходе пограничников Луганского отряда с места постоянной дислокации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября Москву и область всю ночь атаковали дроны.