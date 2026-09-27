Много взрывов, детонация и удар по складу: все об атаке по оккупантам

Целью мог стать объект военного назначения

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Силы обороны Украины ударили по району бывшего Луганского пограничного отряда во временно оккупированном Россией Луганске. На территории прогрмело более пяти взрывов.

Информация об этом была опубликована в популярном паблике в Telegram "Eхilenova+"

Кроме того, как сообщается, дроны также могли нанести удары по складу с боеприпасами.

Территорию бывшего Луганского пограничного отряда вражеские войск захватили еще в 2014 году.

Бывший Луганский пограничный отряд

Луганский пограничный отряд создан 20 октября 1992. К решению задач по охране государственной границы приступил с 4 января 1993 года. Он охранял участок государственной границы с Российской Федерацией протяженностью 746 км, из них речной – 156 км, в пределах 10 контролируемых пограничных районов.

Первое нападение Россией на подразделения пограничной службы было совершено 7 мая 2014 года, когда были захвачены 5 украинских пограничников. 21 мая подвергся атаке отдел пограничной службы "Станично-Луганское".

В ночь с 1 на 2 июня около 00:30 в управление Луганского пограничного отряда прибыли около 100 вооруженных боевиков, которые расположились вокруг территории. Первая атака с стрелкового оружия началась около 4 часов утра и продолжалась около 40 минут.

Утром 2 июня пограничники включили по громкоговорителю гимн Украины.

Действия украинских пограничников были сильно ограничены из-за того, что боевики вели огонь из жилого квартала, используя тактику "живого щита".

Согласно информации из открытых источников, позже 2 вертолета ВСУ нанесли удары по позициям врага. Также удары по целям на открытой местности нанес одиночный Су-27.

4 июня было сообщено о выходе пограничников Луганского отряда с места постоянной дислокации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября Москву и область всю ночь атаковали дроны.