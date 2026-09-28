Кожна 3-тя людина сама віддає гроші злодіям через свій PIN-код: перевірте, чи є ваш у списку

Багато користувачів обирають передбачувані комбінації цифр

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PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), є основним способом захисту платіжних карток. Він складається з чотирьох цифр, тому існує 10 000 можливих комбінацій, однак 27% людей обирають найпоширеніші варіанти PIN-кодів, власноруч полегшуючи роботу крадіям грошей з карток.

Про це розповідає польське видання Оnet. PIN-коди використовуються не лише для банківських карт, але також для телефонів, сейфів тощо. Як написав відомий британський дата-науковець авіаконструктор, підприємець та засновник популярного науково-популярного блогу DataGenetics Нік Беррі, найпоширенішим PIN-кодом є найпростіша послідовність цифр — 1234.

Дослідження, проведене на 3,4 мільйона PIN-кодів, показало, що користувачі часто обирають одні й ті самі комбінації. Це дуже полегшує роботу тим, хто намагається розгадати PIN-код, щоб отримати доступ до інформації чи грошей.

Хоча банки наполегливо не рекомендують обирати як PIN-коди очевидні найпростіші комбінації 1234, 1111 або 0000, багато людей ігнорують попередження. Вони обирають цифри, які легко запам'ятати. Проте це може допомагати шахраям.

Три найпопулярніші коди (1234, 1111 та 0000) становили майже 19% усіх проаналізованих PIN-кодів. За даними CNBC, 30 із 50 найпоширеніших чотиризначних PIN-кодів починаються з "19" або "20", що потенційно вказує на рік народження людини. Їх легко розшифрувати, якщо людина колись писала про свій вік у мережі.

Найпоширеніші та рідкісні пін-коди

Найпоширеніші PIN-коди

1234

0000

7777

2000

2222

9999

5555

1122

8888

2001

1111

1212

1004

4444

6969

3333

6666

1313

4321

1010

Найрідкісніші PIN-коди

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

9047

0439

8196

6093

7394

9480

8398

7637

9629

8068

50 найпоширеніших PIN-кодів

Найпоширеніші ПІН-коди

Як створити захищений PIN-код

Головне правило — комбінація цифр має бути максимально непередбачуваною. Варто уникати використання дат народження, повторюваних цифр, послідовних чисел або комбінацій клавіш. Також поганою ідеєю є використання одного і того самого коду у різних місцях. За оцінкою експертів, що коди, автоматично призначені банками, можуть бути безпечнішими, ніж ті, що створюються самотужки за допомогою простих комбінацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, який ПІН-код потрібно терміново змінити. Ці цифри злодії вгадують першими.