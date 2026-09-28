Кожна 3-тя людина сама віддає гроші злодіям через свій PIN-код: перевірте, чи є ваш у списку
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Багато користувачів обирають передбачувані комбінації цифр
PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), є основним способом захисту платіжних карток. Він складається з чотирьох цифр, тому існує 10 000 можливих комбінацій, однак 27% людей обирають найпоширеніші варіанти PIN-кодів, власноруч полегшуючи роботу крадіям грошей з карток.
Про це розповідає польське видання Оnet. PIN-коди використовуються не лише для банківських карт, але також для телефонів, сейфів тощо. Як написав відомий британський дата-науковець авіаконструктор, підприємець та засновник популярного науково-популярного блогу DataGenetics Нік Беррі, найпоширенішим PIN-кодом є найпростіша послідовність цифр — 1234.
Дослідження, проведене на 3,4 мільйона PIN-кодів, показало, що користувачі часто обирають одні й ті самі комбінації. Це дуже полегшує роботу тим, хто намагається розгадати PIN-код, щоб отримати доступ до інформації чи грошей.
Хоча банки наполегливо не рекомендують обирати як PIN-коди очевидні найпростіші комбінації 1234, 1111 або 0000, багато людей ігнорують попередження. Вони обирають цифри, які легко запам'ятати. Проте це може допомагати шахраям.
Три найпопулярніші коди (1234, 1111 та 0000) становили майже 19% усіх проаналізованих PIN-кодів. За даними CNBC, 30 із 50 найпоширеніших чотиризначних PIN-кодів починаються з "19" або "20", що потенційно вказує на рік народження людини. Їх легко розшифрувати, якщо людина колись писала про свій вік у мережі.
Найпоширеніші PIN-коди
- 1234
- 0000
- 7777
- 2000
- 2222
- 9999
- 5555
- 1122
- 8888
- 2001
- 1111
- 1212
- 1004
- 4444
- 6969
- 3333
- 6666
- 1313
- 4321
- 1010
Найрідкісніші PIN-коди
- 8557
- 8438
- 9539
- 7063
- 6827
- 0859
- 6793
- 0738
- 6835
- 8093
- 9047
- 0439
- 8196
- 6093
- 7394
- 9480
- 8398
- 7637
- 9629
- 8068
50 найпоширеніших PIN-кодів
Як створити захищений PIN-код
Головне правило — комбінація цифр має бути максимально непередбачуваною. Варто уникати використання дат народження, повторюваних цифр, послідовних чисел або комбінацій клавіш. Також поганою ідеєю є використання одного і того самого коду у різних місцях. За оцінкою експертів, що коди, автоматично призначені банками, можуть бути безпечнішими, ніж ті, що створюються самотужки за допомогою простих комбінацій.
Раніше "Телеграф" розповідав, який ПІН-код потрібно терміново змінити. Ці цифри злодії вгадують першими.