Буданов заявил, что Украине нужно "премиум"-Starlink: 3 сценария, что ждать от Илона Маска

В настоящее время Украина не может получить пусковые установки на территории РФ

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украине сейчас недостаточно возможностей, предоставляемых системой спутниковой интернет-связи Starlink от компании Илона Маска SpaceX. Чтобы эффективно поражать места запуска российских дронов и ракет, ее покрытие должно быть увеличено.

Однако какова вероятность того, что Илон Маск позволит расширить это покрытие и позволит ли он бить по российским пусковым установкам на территории РФ? С таким вопросом "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini.

Что сказал Буданов?

Глава офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce заявил о критических потребностях Украины для противостояния российской агрессии. Среди основных он назвал недостаточное количество ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и недостаточное покрытие спутниковой связью Starlink.

"Мы критически нуждаемся в ракетах к системам Patriot. Также мы чрезвычайно заинтересованы в возможностях, которые предоставляют Starlink/Starshield. Эти возможности крайне нужны нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, из которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины. По состоянию на сейчас доступ, который мы имеем, недостаточно. Нам нужны расширенные возможности – нужно большее покрытие", — подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов

Какие шансы, что Маск изменит мнение и какие возможности это даст Украине

Нейросеть подчеркнула, что заявление Кирилла Буданова касается главного геопространственного и технологического ограничения, с которыми сталкиваются Силы обороны Украины. Сейчас спутниковые терминалы Starlink/Starshield действуют только на территории Украины и временно оккупированных территориях, но отключены над территорией РФ. А расширение покрытия означало бы расширение возможностей для украинских дальнобойных БПЛА над РФ для уничтожения пусковых установок для дронов и ракет.

Какова вероятность того, что Илон Маск предоставит расширенное покрытие

По мнению ИИ, вероятность смены Маском решения о расширении покрытия связи на территории РФ равна около — 20-25%. Однако этот процент может измениться из-за ряда других факторов.

Илон Маск не раз заявлял, что не желает, чтобы SpaceX использовалась для ударов по территории России. Маск считает, если Starlink будет применяться для ударов по РФ, россияне могут предпринять попытки уничтожить или повредить спутники Starlink. Белый дом переводит окончательное решение по расширению покрытия Starlink на SpaceX. А Илон Маск не торопится с решением этого вопроса.

В то же время, есть факторы, которые могут сыграть на руку Украине. Военная версия связи – Starshield – подчиняется Министерству обороны США, которое может отдать прямой приказ SpaceX по обеспечению покрытия. Также на мнение Маска может повлиять международное давление в рамках НАТО.

Сценарии развития событий и их возможные последствия

Сценарий 1: "Компромисс с помощью Starshield" — вероятность 45%

SpaceX и Пентагон не расширяют покрытие Starlink над всей территорией РФ, но предоставляют ограниченный по времени и зоне покрытия доступ для сети Starshield в приграничных областях России на глубину от 50 до 150 км. Силы обороны Украины получат возможность эффективно уничтожать ракетные комплексы на позициях в Курской, Белгородской и Брянской областях до момента пуска ракет, а также пусковые дроны. В результате уменьшится количество ракетных и дроновых ударов по Киеву, Харькову, Днепру, Сумам, Запорожью и другим украинским городам.

Сценарий 2: "Абсолютный отказ" — вероятность 40%

Илон Маск и Белый дом отказывают Украине в расширении покрытия связи из-за боязни расширения конфликта и столкновения с Россией. В таком случае Силы обороны Украины должны будут ускорить разработку и внедрение аппаратов с искусственным интеллектом или альтернативными каналами связи. Также Украина должна будет усилить сотрудничество с европейскими спутниковыми операторами, такими как Eutelsat/OneWeb, ICEYE и Maxar.

Сценарий 3: "Полное разрешение" — вероятность 15%

Илон Маск позволит расширить покрытие над территорией России. В результате Украина получит возможности для массированных атак по российским аэродромам, НПЗ, складам, командным и логистическим пунктам.

В свою очередь, Россия усилит попытки физического и радиочастотного воздействия на спутники, а также усилит гибридные атаки на инфраструктуру SpaceX.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Илон Маск стал пятым американцем, награжденным орденом Свободы Украины.