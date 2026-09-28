Риск замерзнуть в собственных домах: в Киеве предлагают изменить жесткие правила отопления

Речь идет не о самовольном отключении от централизованного тепла, а о создании законного резервного механизма

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В Киеве призывают создать условия для резервного обогрева многоэтажек и отдельных квартир на случай проблем с электро- и теплоснабжением. Соответствующую петицию с пятью требованиями опубликовали на сайте Киевсовета.

Автор обращения Светлана Миненко отмечает, что больше всего рискуют дома, где теплоснабжение напрямую зависит от наличия света. "В случае длительного аварийного отключения электроэнергии, повреждения тепловых сетей или объектов теплогенерации жители могут остаться без возможности обеспечить надлежащую температуру в собственных квартирах", – поэтому, по мнению автора, необходима "возможность создания резервного источника тепла на уровне отдельного дома или квартиры".

В петиции, адресованной Киевскому городскому совету, содержится просьба разработать правовые механизмы обеспечения резервного отопления для домов и квартир в связи с угрозами для энергосистемы.

Монтаж любого оборудования должен проводиться при наличии технической возможности и с соблюдением всех норм безопасности. Киевлянка выдвинула следующие предложения:

Разработать законный, безопасный и технически обоснованный механизм резервного теплоснабжения многоквартирных домов и квартир Киева. Предусмотреть возможность использования индивидуальных или других автономных источников тепла при наличии технической возможности и соблюдении установленных требований безопасности. Дополнительно: ввести упрощенный порядок согласования установки такого оборудования. Реализовать пилотный проект в отдельных многоквартирных домах Киева. Разработать альтернативные решения для всего дома, когда индивидуальное отопление отдельной квартиры технически невозможно. При необходимости инициировать изменения в законодательство, чтобы реализовать установку резервного теплоснабжения.

Целью петиции не является самовольное отключение квартир от централизованного отопления. Цель заключается в создании контролируемого правового механизма резервного теплоснабжения, соответствующего реалиям военного положения и задаче повышения энергетической устойчивости Киева из текста петиции

Чтобы городские власти рассмотрели обращение, оно должно собрать 6000 подписей. По состоянию на 28 сентября у петиции чуть менее 250 голосов, а до завершения сбора остается 56 дней.

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