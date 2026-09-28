Заявление Зеленского о пленных КНДР вызвало спор с Сеулом: в чем причина и что известно об инциденте

Южная Корея утверждает, что стороны договаривались не разглашать детали передачи пленных

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Скандал вокруг слов президента Украины Владимира Зеленского о передаче Южной Корее военнопленных северокорейцев продолжает набирать обороты. После заявлений Сеула о нарушении конфиденциальности и требований объяснений и официальных извинений эксперты по-разному оценивают причины развертывания спора.

Экс-дипломат Евгений Перелыгин оценил, что кризис возник из-за ошибки Украины в коммуникациях, в то же время другие комментаторы считают, что президент действовал в интересах Украины, а его заявление привлекает внимание международного сообщества к участию КНДР в войне на стороне РФ.

Перелыгин считает, что в конкретном случае "сработали триггеры". Заявление о том, что договоренностей о конфиденциальности не было, могли воспринять как обвинение южнокорейского президента во лжи. "Это репутационное уничтожение, на которое невозможно не ответить", — говорит Перелыгин и подчеркивает: Южная Корея не может проигнорировать это заявление, поскольку это будет признанием собственной слабости. Более того, вопрос КНДР в Северной Корее чрезвычайно важен в контексте национальной безопасности. Перелыгин подчеркнул, что сразу после инцидента в ООН нужно было бы начать спасать партнерские отношения и не использовать тактику возражения, а все обсуждения темы должны были быть перенесены в закрытый формат по линии МИД и посольства.

"Оптимальный выход — дипломатическое заявление о "досадном коммуникационном недоразумении из-за различной трактовки конфиденциальности во время войны", с выражением абсолютного уважения к лидеру РК и интересам безопасности его страны", — отмечает Перелыгин.

И главное: следует сместить акцент на общего врага. Мы должны заверить Сеул, что Украина ясно осознает глобальную угрозу от союза РФ и КНДР и стремится координировать противодействие этому вызову исключительно в духе полного, взаимного доверия. Евгений Перелыгин, дипломат

Другой взгляд на ситуацию имеет общественный деятель Валентин Красноперов. По его мнению, Зеленский действовал в интересах Украины, с трибуны Генассамблеи ООН привлекая внимание к участию КНДР в войне. Его рассказ должен был продемонстрировать жестокость режима.

"Понимаю, у Республики Корея свои расписания. Но у нас свои. Мы должны показывать бесчеловечность режима КНДР и то, что диктаторы бросают в мясорубку своих людей. Это нужно рассказывать всему миру", — отметил он.

В чем причина дипломатического скандала с Южной Кореей

Администрация президента Южной Кореи в понедельник потребовала от Украины официальных объяснений и извинений по поводу разглашения информации о передаче этой стране северокорейских военнопленных, принимавших участие в войне на стороне РФ. В объяснении, почему требуют извинений, заявили, что дальнейшее отрицание Украиной договоренности о конфиденциальности было ложным и подорвало доверие между двумя правительствами.

Важно, что в РК подтвердили о намерении Зеленского вспомнить о передаче военных в ООН знали заранее. В то же время, по версии южнокорейской стороны, предметом спора стало то, что Украина якобы не согласовала точную формулировку заявления и степень его публичности.

23 сентября Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН сообщил, что Украина передала Южной Корее северокорейских военнопленных, взятых в плен в 2025 году в Курской области. После этого президент Южной Кореи заявил, что Украина не сдержала договоренности о неразглашении этой информации, и что публичная огласка может стать причиной проблем. На что советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг нарушение договоренностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Южная Корея была в составе тех стран, которые в ООН подписали заявление о прекращении огня в Украине. Зеленский до этого инцидента рассматривал Южную Корею как потенциального союзника Украины, однако отмечал, что этому мешают законодательные и финансовые ограничения.