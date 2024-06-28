В Днепре люди будут еще дольше сидеть без света: графики отключения на 28 июля

Отключения будут длиться примерно по четыре часа в каждой очереди трижды за сутки

В пятницу, 28 июня, отключения света в Днепре возможны на протяжении суток. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.

Ситуация с энергоснабжением может меняться в зависимости от многих факторов, включая состояние энергосистемы, погодные условия и другие обстоятельства. Поэтому важно регулярно проверять обновления от официальных источников.

Так, согласно последним данным на сайте ДТЭК, график отключения света на 28 июня 2024 года будет такой:

Группа 1

С 04:00 ночи до 8:00 утра. Возможно продление отключения до 11:00.

С 13:00 до 17:00. Возможно продление отключения до 20:00.

С 22:00 до 02:00 субботы.

Группа 2

С 04:00 ночи до 8:00 утра. Возможно продление отключения до 11:00.

С 13:00 до 17:00. Возможно продление отключения до 20:00.

С 22:00 до 02:00 субботы.

Группа 3

С полуночи (00:00) до 02:00. Возможно продление отключения до 05:00 утра.

С 07:00 до 11:00. Возможно продление отключения до 14:00.

С 16:00 до 20:00. Возможно продление отключения до 23:00.

Группа 4

С полуночи (00:00) до 02:00. Возможно продление отключения до 05:00 утра.

С 07:00 до 11:00. Возможно продление отключения до 14:00.

С 16:00 до 20:00. Возможно продление отключения до 23:00.

Группа 5

С 01:00 до 05:00 утра. Возможно продление отключения до 08:00 утра.

С 10:00 до 14:00. Возможно продление отключения до 17:00.

С 19:00 до 23:00. Возможно продление отключения до 02:00 ночи.

Группа 6

С 01:00 до 05:00 утра. Возможно продление отключения до 08:00 утра.

С 10:00 до 14:00. Возможно продление отключения до 17:00.

С 19:00 до 23:00. Возможно продление отключения до 02:00 ночи.

Отключения будут длиться примерно по четыре часа три раза в сутки. Это коснётся каждой очереди.

Отметим, что в случае изменения ситуации в энергосистеме в течение ДТЭК может изменить графики отключения электроэнергии. Население об этом предупредят заранее.

Ранее "Телеграф" писал, как будут отключать свет в Запорожье 28 июня.