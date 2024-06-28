По две очереди одновременно: как будут отключать свет в Запорожье 28 июня (график)

Россияне нанесли существенный ущерб нашей генерации

В пятницу, 28 июня, в Украине графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток. В Запорожье и области одновременно будут выключаться по две очереди.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", с целью сохранения стабильной работы Объединенной энергосистемы 28 июня, по Запорожской области будут действовать ГПО, в течение всех суток — с 00:00 до 24:00 — одновременно будут выключаться по две очереди", — сообщили в Запорожьеоблэнерго.

Потребители области поделены на шесть очередей. В течение суток их будут отключать поочередно, по две очереди за один промежуток времени.

График отключений света на Запорожье 28 июня:

04:00 — 08:00 – отключены очереди 5 и 2

08:00 — 12:00 – отключат очереди 6 и 3

12:00 — 16:00 – без света будут очереди 1 и 4

16:00 — 20:00 – отключение очередей 2 и 5

20:00 — 24:00 – отключат очереди 3 и 6

К какой из очередей относится конкретный адрес, можно узнать по ссылке. Ориентировочные графики почасовых отключений до конца июня можно посмотреть здесь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу. Есть два варианта.