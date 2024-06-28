Графики отключений в пятницу: в ДТЭК рассказали, сколько киевляне будут без света

В энергосистеме наблюдается дефицит

В пятницу, 28 июня, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток.

То есть, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — отмечают в компании.

ДТЭК призывает киевлян экономно пользоваться электричеством. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что в конце августа отключения света уменьшатся до 4-6 часов в сутки. Он отмечает, что ремонты и восстановление энергетики продолжаются. Потому ожидается, что осенью будет очень комфортно. Однако сложно предсказать вражеские атаки на энерго-инфраструктуру.

Напоминаем, что актуальную информацию об отключении света можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой. В компании Yasno отметили, что к началу отопительного сезона даже теоретически невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию.