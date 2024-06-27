Будете со светом и с горячей едой даже во время отключений: как выбрать правильную зарядную станцию

Станция позволит без проблем заниматься домашними делами

В Украине сейчас сложная ситуация с энергосистемой. Миллионы наших граждан ежедневно сталкиваются с отключениями света. При этом, ситуация в будущем может существенно ухудшится. В Раде уже предполагают, что уже зимой свет могут давать только на 10 часов в сутки. В связи с этим многие уже сейчас задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая бы помогла пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать о новых материалах вы можете в этом разделе сайта.

Следует напомнить, что в настоящее время стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). Следовательно, при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время её работы. То есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы.

В этом материале сценарий — "уютный". Он позволит без проблем заниматься домашними делами, например, приготовлением пищи, не обращая внимания на отключения. Такой вариант может подойти людям, которые на первый план ставят уют, а не мультимедиа и интернет.

Для этого мы возьмем: электроплиту, холодильник, 10 LED-ламп и телевизор. На готовку мы выделим час, на просмотр телевизора еще два, а свет будет гореть в комнатах все время. Холодильник также будет работать все время.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Для расчетов мы взяли среднее потребление устройств. В вашем случае показатели могут немного отличатся в ту или другую сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите это при выборе.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Зарядные станции, которые "потянуть" такой режим работы:

Напомним, ранее мы писали о том, какая зарядная станция "потянет" фильмы, учебу и развлечения.