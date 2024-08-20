В Днепре переселенцы жалуются на проблемы с арендой жилья: заоблачные цены и нельзя с животными

Даже на осмотр жилья большие очереди

В Днепре переселенцы, которые были вынужденны эвакуироваться, жалуются на отсутствие доступного жилья. Якобы владельцы квартир отказывают в аренде из-за статуса ВПЛ и животных, если они есть.

Соответствующие истории были опубликованы в местном канале. Как отмечает одна из женщин, ей предложили отдать кому-то кота, чтобы побыстрее найти жилье.

Другая женщина показывает цены на дома, которые ей предложил риелтор. Они начинаются от 12 000 грн и на осмотр жилья уже вроде бы большие очереди.

"Вы в курсе, что линия фронта от Днепра сейчас 35-38 км? Если они зайдут в Покровск, то и вам п***да", — написала женщина в Instagram.

Также одна из женщин, жаловавшаяся на проблемы с арендой, показала, что в директ ей предложили помощь, написав: "Искал маме двухкомнатную квартиру в Днепре с животными. Нашел за два дня".

В то же время, в чатах города из которого эвакуируются люди, переселенцы говорят, что в Днепре реально найти доступное жилье даже с животным, а также работу.

"Я выехала в Днепр. И ни разу не столкнулась с тем, чтобы мне отказали в работе или жилье из-за того, что я из Донецкой области (хотя много слышала, что якобы переселенцам отказывают абсолютно во всем). Работу нашла в первые же дни, с жильем немного сложнее было, потому что у меня пес (достаточно большого размера). Но все равно это не столь большая проблема», — пишет Антонина в чате.

Добавим, что на сайтах с объявлениями об аренде жилья есть предложения и для людей с животными разных размеров, и для переселенцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость аренды квартир в Киеве подскочила. Уже известно, в каком районе можно найти самое дешевое жилье.