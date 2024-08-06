Предоставляют жилье, дают бронь и платят до 60 тысяч: украинцам предложили прибыльную работу в столице

Возможна работа вахтовым методом

В Украине есть много вариантов трудоустройства для водителей. Многие работодатели предлагают хорошую зарплату и бронирование от мобилизации. Сейчас водителя ищут для работы в Киеве.

Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте поиска сотрудников. Водитель категории D нужен для работы на условиях полной, или неполной занятости, водителем маршрутного автобуса, зарплата — 50 000 — 60 000 гривен. Работодатель готов взять человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера. При необходимости военнообязанных могут забронировать.

Работа состоит в перевозке пассажиров по пригородному маршруту Боярка-Киев. Иногородним предоставляется жилье. Возможна работа вахтовым методом, гибкий график для выходных.

Работодатель подчеркнул, что условия работы — комфортные. Все автобусы, на одном из которых будет работать будущий сотрудник, в хорошем состоянии "как техническом так и эстетическом". Ремонт производится слесарями на своем СТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре ищут водителя для работы в ТЦК. Водителя ищут на полную занятость, зарплата — 50 тысяч гривен. Готовы взять студента и ветерана. Условия принятия на военную службу — возраст от 18 до 55 лет и пригодность к военной службе по состоянию здоровья.