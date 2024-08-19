Стоимость аренды квартир в Киеве подскочила: в каком районе можно найти самое дешевое жилье

Актуальная информация для тех, кто ищет жилье в столице

Несколько месяцев подряд цены на аренду квартир в Киеве радовали своей относительной стабильностью, однако к концу лета они начали стремительно расти. В некоторых районах столицы съемное жилье подорожало сразу на несколько тысяч гривен и это еще не предел.

Эксперты отмечают, что наиболее значительный рост цен фиксируется на аренду двухкомнатных квартир. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на аренду квартиры в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта.

Так, средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в столице составляет 15 тысяч гривен. За последние полгода цена на аренду однушки в столице возросла на 20%.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (33 800 гривен), Шевченковском (25 000 гривен) и Голосеевском (17 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (13 000 гривен), Святошинском (12 000 гривен) и Деснянском (8 500 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 20 тысяч гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду двушки в столице возросла на 17%.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (41 800 гривен), Шевченковском (32 500 гривен), Голосеевском (29 000 гривен) и Соломенском (20 000 гривен) районах Киева.

Средние цены на 2‑комнатное жилье наблюдаются в Оболонском (18 800 гривен) и Дарницком (18 000 гривен) районах столицы.

Самые доступные для аренды двушки представлены в Днепровском (17 800 гривен), Святошинском (15 000 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве по районам

Выросли цены и на аренду трехкомнатной квартиры — их стоимость стартует от 19 000 гривен в месяц.

Самое дорогое жилье остается в Печерском (67 000 гривен), Шевченковском (52 300 гривен) и Голосеевском (39 900 гривен) районах Киева.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (27 000 гривен), Дарницком (22 000 гривен) и Святошинском (19 000 гривен) районах.

Стоит отметить, что информация об аренде 3-комнатной квартиры в Деснянском районе отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве сдают в аренду Vip-коттедж с обсерваторией, концертным залом и бильярдом. Дом построен в классическом стиле из красного кирпича и имеет площадь 913 метров квадратных.