У Дніпрі переселенці жаліються на проблеми з орендою житла: захмарні ціни та не можна з тваринами

Навіть на огляд житла великі черги

В Дніпрі переселенці, які були вимушені евакуюватись, жаліються на відсутність доступного житла. Нібито власники квартир відмовляють в оренді через статус ВПО та тварин, якщо вони є.

Відповідні історії опублікували у місцевому каналі. Як зазначає одна з жінок, їй запропонували віддати комусь кота, аби швидше знайти житло.

Інша ж жінка показує ціни на будинки, які їй запропонував рієлтор. Вони починаються від 12 000 грн і на огляд житла вже ніби великі черги.

"Ви в курсі, що лінія фронту від Дніпра зараз 35-38 км? Якщо вони зайдуть у Покровськ, то і вам п***да", — написала жінка в Instagram.

Також одна з жінок, яка скаржилась на проблеми з орендою показала, що у дірект їй запропонували допомогу, зазначивши: "Шукав мамі двокімнатну кватиру у Дніпрі з тваринами. Знайшов за два дні".

Водночас, у чатах міста з якого евакуюються люди, переселенці кажуть, що у Дніпрі реально знайти доступне житло навіть з твариною, а також роботу.

"Я виїхала до Дніпра. І жодного разу не зіштовхнулась з тим, щоби мені відмовили в роботі чи житлі через те, що я з Донецької області (хоча багато чула, що нібито переселенцям відмовляють абсолютно у всьому). Роботу знайшла у перші ж дні, з житлом трохи складніше було, бо у мене пес (доволі великого розміру). Але все одно це не є аж настільки великою проблемою", — пише Антоніна у чаті.

Додамо, що на сайтах з оголошеннями про оренду житла є пропозиції і для людей з тваринами різних розмірів, і для переселенців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість оренди квартир у Києві підскочила. Вже відомо, в якому районі можна знайти найдешевше житло.