"Преступление и наказание" в Днепре: прохожий приставал к девушкам на улице, но его быстро нашли (видео)

Парень пытался обвинить девушек в том, что из-за их поведения вел себя грубо

В Днепре неизвестный парень домогался девушек на улице посреди дня. Он не давал им пройти и распускал руки.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах. За считанные часы хама отыскали и объяснили, что так вести себя с девушками нельзя.

Девушка, к которой домогался неадекватный парень, снимала происходящее на видео. По ее словам, незнакомец подошел и ударил ее по попе, а после перекрыл дорогу и не давал пройти. Когда девушка попросила прохожую вызвать полицию, парень заявил, что находится в "уголовном розыске". Он просил девушку не снимать его на телефон и не фотографировать, закрывал рукой камеру, матерился, угрожал и в целом вел себя агрессивно.

На помощь пострадавшей пришел прохожий. Между мужчинами произошла небольшая потасовка, но в итоге хам убежал.

Как выяснилось, он приставал еще к одной девушке в районе ТЦ "МОСТ-Cити" около 12:30 в пятницу, 23 августа. Ее он тоже ударил по ягодице, но девушка не стала начинать разборки и просто поспешила уйти.

Вечером в Telegram-каналах появилось видео, на котором хам извинялся перед девушками. Вероятно, кто-то из местных жителей отыскал хулигана и объяснил, что тот вел себя нехорошо. Парень попытался объяснить свои действия, но запутался в версиях.

"Она меня послала [поэтому ударил по ягодице]… Они попросили меня купить им воды, я не приставал, они думали, что я злой. Но я не злой", — сказал хулиган.

Но в итоге он пообещал так больше не делать.

"Извините меня, пожалуйста, я так больше не буду", — сказал парень, сидя на полу в каком-то ТЦ.

В комментариях под видео предположили, что парень психически нездоров и посоветовали ему самому "надавать по попе".

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