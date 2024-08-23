"Злочин та покарання" у Дніпрі: перехожий приставав до дівчат на вулиці, але його швидко знайшли (відео)

Хлопець намагався звинуватити дівчат у тому, що через їхню поведінку поводився грубо

У Дніпрі невідомий хлопець домагався дівчат на вулиці посеред дня. Він не давав їм пройти та розпускав руки.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах. За лічені години хама відшукали та пояснили, що так поводитися з дівчатами не можна.

Дівчина, до якої домагався неадекватний хлопець, знімала те, що відбувається на відео. За її словами, незнайомець підійшов і вдарив її по попі, а потім перекрив дорогу і не давав пройти. Коли дівчина попросила перехожу викликати поліцію, хлопець заявив, що перебуває у "кримінальному розшуку". Він просив дівчину не знімати його на телефон і не фотографувати, закривав рукою камеру, матюкався, погрожував і загалом поводився агресивно.

На допомогу постраждалій прийшов перехожий. Між чоловіками сталася невелика бійка, але в результаті хам втік.

Як з’ясувалося, він чіплявся ще до однієї дівчини в районі ТЦ "МОСТ-Cіті" близько 12:30 у п’ятницю, 23 серпня. Її він теж ударив по сідниці, але дівчина не почала розбирання і просто поспішила піти.

Увечері у Telegram-каналах з’явилося відео, на якому хам вибачався перед дівчатами. Мабуть, хтось із місцевих жителів знайшов хулігана і пояснив, що той поводився погано. Хлопець спробував пояснити свої дії, але заплутався у версіях.

"Вона мене послала [тому вдарив по сідниці]... Вони попросили мене купити їм води, я не чіплявся, вони думали, що я злий. Але я не злий", — сказав хуліган.

Але зрештою він пообіцяв так більше не робити.

"Вибачте мені, будь ласка, я так більше не буду", — сказав хлопець, сидячи на підлозі в якомусь ТЦ.

У коментарях під відео припустили, що хлопець психічно нездоровий і порадили йому самому "надавати по попі".

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