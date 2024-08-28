Не платишь - не едешь: в Днепре водитель не пустил в маршрутку военного с протезом (видео)

Поведение мужчины поразило ветерана

В Днепре маршрутчик не остановился на остановке, когда увидел ветерана ЗСУ с протезом ноги. Водитель объяснил свой поступок тем, что бывший военный не платит за проезд из-за инвалидности и поэтому должен подождать следующий транспорт.

Ситуация вызвала резонанс в обществе и водителю пришлось извиниться. Об инциденте рассказали журналисты телеканала "ДнепрTV".

Дмитрий — бывший военнослужащий, который получил серьезное ранение и потерял ногу. После длительного лечения и реабилитации мужчина учится жить с протезом и признается в том, что ему пришлось столкнуться с дискриминацией.

Водитель маршрутки №127 отказался пустить в салон мужчину с ампутированной ногой из-за того, что он не платит за проезд. Водитель просто не остановился на остановке и проехал мимо пассажира.

Дмитрий рассказал об этом в соцсети и его пост вызвал широкий общественный резонанс.

Маршрутчика удалось найти Дмитрию, который вместе с журналистами пообщался с мужчиной.

Водитель извинился и начал оправдываться — он, якобы, не остановился в неположенном месте.

Чем завершился разговор — смотрите в сюжете:

Важно: В Украине ветераны войны и участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, а также пригородным железнодорожным и водным транспортом. Это право закреплено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевских маршрутках водители все чаще отказываются бесплатно перевозить военных. Маршрутчики ведут себя вызывающе и требуют оплачивать полную стоимость проезда, хотя по закону не имеют права этого делать.