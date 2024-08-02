В киевских маршрутках водители отказываются бесплатно перевозить военных (видео)

Подобное поведение просто недопустимо

В Киеве начали все чаще происходить конфликты в маршрутках, водители которых категорически отказываются бесплатно перевозить военнослужащих. Маршрутчики ведут себя вызывающе и требуют оплачивать полную стоимость проезда, хотя по закону не имеют права этого делать.

Сразу о двух подобных инцидентах рассказали пользователи соцсети на днях. В обоих случаях на место была вызвана полиция.

В Святошинском районе Киева произошла неприятная ситуация — водитель маршрутного такси отказался бесплатно везти военного с удостоверением УБД, который только недавно вернулся с передовой.

Защитник является военнослужащим штурмового батальона "Гроза" бригады "Ураган". Водитель маршрутки отказался везти его бесплатно и едва не сбил мужчину, когда тот перекрыл движение маршрутки и вызвал полицию.

В соцсети отметили, что за водителя-хама вступились его коллеги, которые посоветовали маршрутчику просто уехать, что он и сделал.

Второй аналогичный инцидент произошел в одной из киевских маршруток, водитель которой также отказался бесплатно везти военнослужащего и начал требовать у него "корочку".

Маршрутчик кричал на военного и вел себя вызывающе. Защитник Украины при этом разговаривал спокойно и говорил о том, что он предоставил водителю все необходимые документы.

Важно: В Украине ветераны войны и участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, а также пригородным железнодорожным и водным транспортом. Это право закреплено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине задержали поджигателей волонтерских и военных авто, которые получали задания от анонимных кураторов. Как оказалось, поджоги совершила пара молодых людей — уроженцы Черкасской области, которые проживают в селе Петропавловская Борщаговка.