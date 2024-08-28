Не платиш – не їдеш: у Дніпрі водій не пустив у маршрутку військового з протезом (відео)

Поведінка чоловіка вразила ветерана

У Дніпрі маршрутник не зупинився на зупинці, коли побачив ветерана ЗСУ із протезом ноги. Водій пояснив свій вчинок тим, що колишній військовий не платить за проїзд через інвалідність і тому має зачекати на наступний транспорт.

Ситуація викликала резонанс у суспільстві та водієві довелося вибачитися. Про інцидент розповіли журналісти телеканалу "ДніпроTV".

Дмитро — колишній військовослужбовець, який отримав серйозне поранення і втратив ногу. Після тривалого лікування та реабілітації чоловік навчається жити з протезом і зізнається у тому, що йому довелося зіткнутися з дискримінацією.

Водій маршрутки №127 відмовився пустити до салону чоловіка з ампутованою ногою через те, що він не платить за проїзд. Водій просто не зупинився на зупинці та проїхав повз пасажира.

Дмитро розповів про це в соцмережі і його допис одразу викликав широкий суспільний резонанс.

Маршрутника вдалося знайти Дмитру, який разом із журналістами поспілкувався із чоловіком.

Водій вибачився і почав виправдовуватись — він, нібито, не зупинився в недозволеному місці.

Чим завершилася розмова — дивіться у сюжеті:

Важливо: В Україні ветерани війни та учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, а також приміським залізничним та водним транспортом.

Це право закріплено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у київських маршрутках водії все частіше відмовляються безкоштовно перевозити військових. Маршрутники поводяться зухвало і вимагають оплачувати повну вартість проїзду, хоча згідно із законом не мають права цього робити.