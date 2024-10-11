Заплатили всього 2 тис. грн: "Телеграф" дізнався подробиці підпалу авто військових у Дніпрі (фото)

Злодію обіцяли 1 тисячу доларів

Палія автомобіля Збройних Сил України у Дніпрі затримала поліція. Інцидент стався у ніч на 10 жовтня, невідомий чоловік підпалив щойно відремонтований та готовий до відправки на фронт бус.

Подробиці підпалу дізнався кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що чоловіка, який підпалив авто військових, вже затримала поліція.

Він проживав неподалік від місця злочину і контактував з куратором за допомогою Telegram. Інформацію про затримання також підтвердив український військовий під псевдонімом "Твітерчук".

Зазначається, що мешканцю Дніпра запропонували одну тисячу доларів за підпал авто військових. При цьому куратор сам надіслав цьому координати буса, що полегшило роботу злодію.

Задля впевненості російська сторона надіслала палію аванс у сумі 2 тисячі грн, залишок чоловік мав отримати після завершення справи. Проте після відправки відео підпалу та знищення буса чоловік так і не отримав обіцяну тисячу доларів.

Наразі поліція затримала злодія.

Нагадаємо, що підпал буса стався на вулиці Янгеля, 7. На місці, де стояло військове авто, все було забито машинами місцевих жителів. Дивом вогонь не перекинувся на інші транспортні засоби та не почалася масштабна пожежа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вересень у Києві став рекордним місяцем підпалів військових авто.