Супруги из Днепра "охотились" за ПВО и устраивали поджоги: один из них может навсегда оказаться в тюрьме (фото)

Задержанные начали сотрудничать с российскими спецслужбами в июне 2024 года

Служба безопасности Украины задержала в Днепре семейную пару, агентов ФСБ, которая шпионила на украинскими ПВО, а также занимались поджогами объектов "Укрзализныци". Сейчас они находятся под стражей и одному из них грозит пожизненное.

Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что задержанными оказались 40-летний местный житель и его жена, которые передавали россиянам локации украинского ПВО и совершали поджог на Укрзализныце.

"Фигуранты действовали в паре с четким распределением обязанностей при выполнении враждебных задач. Так, например, женщина разведывала места базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ, прикрывающих город от ракетно-дроновых атак", — говорится в сообщении.

В первую очередь фигурантка пыталась выявить позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций украинских военных. Она фотографировала и снимала на видео военные объекты, а затем на электронных картах обозначала их координаты. Полученные сведения она передавала своему мужу, а он уже пересылал разведданные ФСБ.

Помимо этого днепрянин занимался еще и поджогами. Было установлено, что он сжег релейный шкаф на одной из главных линий железнодорожного сообщения в регионе. Возгорание он снимал на видео для отчета "куратору". В дальнейшем ему нужно было устраивать поджоги на стратегически важных объектах Укрзализныци. Этим россияне хотели нарушить транспортную логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта.

Отмечается, что задержанные начали сотрудничать с российскими спецслужбами в июне 2024 года. Изначально ФСБ завербовала мужчину, а то уже привлек свою 36-летнюю жену. Вместе они расклеивали по городу провокационные листовки, где предлагали "легкие" деньги от россиян.

В ходе обысков у них были изъяты средства поджога, агитационные листовки и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации по ФСБ.

СБУ сообщила агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), а действия его супруги квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Мужчине грозит пожизненное, а женщине — до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области задержан фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи. Он корректировал удары россиян.