В Днепре неизвестные сожгли военный автомобиль, который только купили и отремонтировали волонтеры (фото)
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За бус еще не отдали долг в размере 2 тысяч долларов
В Украине продолжается серия поджогов военных автомобилей, и очередной такой случай произошел в Днепре. В ночь на 10 октября прямо во дворе многоэтажных домов был сожжен бус, который приобрели, отремонтировали и подкрасили для одного из подразделений на фронте.
О происшествии на своей странице в социальной сети X сообщил украинский военный под псевдонимом "Твітерчук". Он сообщил, что за этот автомобиль еще "висит" долг в 2 тысячи долларов.
Автор поста отметил, что поджог буса произошел на улице Янгеля, 7. Вскоре к месту пожара прибыли спасатели.
Стоит подчеркнуть, что это жилой и густонаселенный двор. На месте, где стояло военное авто, всего все забито машинами местных жителей. Чудом огонь не перекинулся на другие транспортные средства и не начался масштабный пожар.
В социальных сетях также публикуют фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что военный автомобиль выгорел дотла.
Внимание! В видео содержит нецензурную лексику!
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 июля неизвестные уничтожили эвакуационный автомобиль медслужбы 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Их запечатлела камера.