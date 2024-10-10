В Днепре неизвестные сожгли военный автомобиль, который только купили и отремонтировали волонтеры (фото)

За бус еще не отдали долг в размере 2 тысяч долларов

В Украине продолжается серия поджогов военных автомобилей, и очередной такой случай произошел в Днепре. В ночь на 10 октября прямо во дворе многоэтажных домов был сожжен бус, который приобрели, отремонтировали и подкрасили для одного из подразделений на фронте.

О происшествии на своей странице в социальной сети X сообщил украинский военный под псевдонимом "Твітерчук". Он сообщил, что за этот автомобиль еще "висит" долг в 2 тысячи долларов.

Автор поста отметил, что поджог буса произошел на улице Янгеля, 7. Вскоре к месту пожара прибыли спасатели.

Фото: Твітерчук (X)

Стоит подчеркнуть, что это жилой и густонаселенный двор. На месте, где стояло военное авто, всего все забито машинами местных жителей. Чудом огонь не перекинулся на другие транспортные средства и не начался масштабный пожар.

В социальных сетях также публикуют фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что военный автомобиль выгорел дотла.

Внимание! В видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 июля неизвестные уничтожили эвакуационный автомобиль медслужбы 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Их запечатлела камера.