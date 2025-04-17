Неполная занятость станет источником прибыли: в Днепре ищут активных пенсионеров на интересную работу

Для подачи заявки необходимо отправить резюме с кратким мотивационным письмом

Работа для пенсионеров сейчас актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми. К примеру, в Днепре сервис ЛУН открыл вакансию фотографа новостроек, где люди могут с пользой прогуляться по городу.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Компания предлагает неполную занятость с гибким графиком и понятными обязанностями.

Что делать на должности

Ищут человека для регулярной фотосъемки строящихся жилых комплексов в городе Днепр и окрестных населенных пунктах. Задача – фотографировать новостройки с определенных ракурсов ежемесячно, следуя простым техническим инструкциям.

Для этого не нужно быть профессиональным фотографом – главное, чтобы руки не тряслись, горизонт был ровным, а дом – посреди кадра.

Желательно, чтобы у пенсионера был смартфон с качественной камерой (особенно приветствуется функция широкоугольной съемки) и павербанк, который пригодится в холодное время года. Важно, чтобы человек был организованным, добросовестным и настроенным на длительное сотрудничество.

Скриншот вакансии

Что предлагает работодатель

Условия труда довольно привлекательны:

5–6 рабочих дней в месяц;

удаленный формат работы;

ориентировочно 4-5 часов занятости в день;

оплата: 3 500 – 3 600 грн + компенсация стоимости проезда;

дружественная поддержка координатора и четкие указания.

Для подачи заявки необходимо отправить резюме вместе с кратким мотивационным письмом, в котором следует ответить на 2 вопроса: чем вас заинтересовала эта вакансия и какую модель телефона вы используете. В теме письма обязательно укажите "Фотограф".

Итак, вакансия фотографа новостроек от ЛУН – это удобный вариант для тех пенсионеров, кто ищет работу с гибким графиком и без значительных требований. Это возможность получить дополнительный доход, фактически прогуливаясь по городу.

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