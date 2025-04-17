Неполная занятость станет источником прибыли: в Днепре ищут активных пенсионеров на интересную работу
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Для подачи заявки необходимо отправить резюме с кратким мотивационным письмом
Работа для пенсионеров сейчас актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми. К примеру, в Днепре сервис ЛУН открыл вакансию фотографа новостроек, где люди могут с пользой прогуляться по городу.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Компания предлагает неполную занятость с гибким графиком и понятными обязанностями.
Что делать на должности
Ищут человека для регулярной фотосъемки строящихся жилых комплексов в городе Днепр и окрестных населенных пунктах. Задача – фотографировать новостройки с определенных ракурсов ежемесячно, следуя простым техническим инструкциям.
Для этого не нужно быть профессиональным фотографом – главное, чтобы руки не тряслись, горизонт был ровным, а дом – посреди кадра.
Желательно, чтобы у пенсионера был смартфон с качественной камерой (особенно приветствуется функция широкоугольной съемки) и павербанк, который пригодится в холодное время года. Важно, чтобы человек был организованным, добросовестным и настроенным на длительное сотрудничество.
Что предлагает работодатель
Условия труда довольно привлекательны:
- 5–6 рабочих дней в месяц;
- удаленный формат работы;
- ориентировочно 4-5 часов занятости в день;
- оплата: 3 500 – 3 600 грн + компенсация стоимости проезда;
- дружественная поддержка координатора и четкие указания.
Для подачи заявки необходимо отправить резюме вместе с кратким мотивационным письмом, в котором следует ответить на 2 вопроса: чем вас заинтересовала эта вакансия и какую модель телефона вы используете. В теме письма обязательно укажите "Фотограф".
Итак, вакансия фотографа новостроек от ЛУН – это удобный вариант для тех пенсионеров, кто ищет работу с гибким графиком и без значительных требований. Это возможность получить дополнительный доход, фактически прогуливаясь по городу.
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