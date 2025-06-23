В Днепре нашествие новых ядовитых животных, пострадала собака. Бояться ли людям (фото)

"Телеграф" собрал информацию о лягушке

Жители Днепра увидели необычную лягушку. Зеленая жаба оказалась ядовитой.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. "Телеграф" рассказывает детали, что это за лягушка.

Что известно об инциденте

По информации местных жителей, зеленую жабу нашли на одной из улиц города. Амфибия имеет характерный зеленый окрас со специфическими железами на коже, которые выделяют токсичные вещества.

Особую угрозу зеленая жаба представляет для домашних животных, в частности собак. Как сообщается, одна собака в городе уже пострадала после контакта с амфибией — животное носило жабу во рту, что привело к отравлению.

Характеристики зеленой жабы

Зеленая жаба (Bufotes viridis) – это ядовитая амфибия, которая имеет зеленую окраску с темными пятнами, ядовитые железы на коже, способность выделять токсины при угрозе, размер до 10-12 см.

Если вы заметили зеленую жабу не приближайтесь к ней, предупредите других жителей, сообщите в службу контроля животных. Зеленая жаба является естественным жителем региона, но ее появление в городских условиях требует осторожности со стороны жителей.

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