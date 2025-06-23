У Дніпрі нашестя нових отруйних тварин, постраждала собака. Чи боятися людям (фото)
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"Телеграф" зібрав інформацію про жабу
Мешканці Дніпра побачили незвичну жабу. Зелена ропуха виявилась отруйною.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. "Телеграф" розповідає деталі, що це за жаба.
Що відомо про інцидент
За інформацією місцевих жителів, зелену ропуху знайшли на одній з вулиць міста. Амфібія має характерний зелений забарвлення зі специфічними залозами на шкірі, які виділяють токсичні речовини.
Особливу загрозу зелена ропуха становить для домашніх тварин, зокрема собак. Як повідомляється, одна собака в місті вже постраждала після контакту з амфібією — тварина носила ропуху в роті, що призвело до отруєння.
Характеристики зеленої ропухи
Зелена ропуха (Bufotes viridis) — це отруйна амфібія, яка має зелене забарвлення з темними плямами, отруйні залози на шкірі, здатність виділяти токсини при загрозі, розмір до 10-12 см.
Якщо ви помітили зелену ропуху не наближайтеся до неї, попередьте інших мешканців, повідомте до служби з контролю за тваринами. Зелена ропуха є природним мешканцем регіону, але її поява в міських умовах потребує обережності з боку жителів.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одеській області нашестя змій.