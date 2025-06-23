У Дніпрі нашестя нових отруйних тварин, постраждала собака. Чи боятися людям (фото)

"Телеграф" зібрав інформацію про жабу

Мешканці Дніпра побачили незвичну жабу. Зелена ропуха виявилась отруйною.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. "Телеграф" розповідає деталі, що це за жаба.

Що відомо про інцидент

За інформацією місцевих жителів, зелену ропуху знайшли на одній з вулиць міста. Амфібія має характерний зелений забарвлення зі специфічними залозами на шкірі, які виділяють токсичні речовини.

Особливу загрозу зелена ропуха становить для домашніх тварин, зокрема собак. Як повідомляється, одна собака в місті вже постраждала після контакту з амфібією — тварина носила ропуху в роті, що призвело до отруєння.

Характеристики зеленої ропухи

Зелена ропуха (Bufotes viridis) — це отруйна амфібія, яка має зелене забарвлення з темними плямами, отруйні залози на шкірі, здатність виділяти токсини при загрозі, розмір до 10-12 см.

Якщо ви помітили зелену ропуху не наближайтеся до неї, попередьте інших мешканців, повідомте до служби з контролю за тваринами. Зелена ропуха є природним мешканцем регіону, але її поява в міських умовах потребує обережності з боку жителів.

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