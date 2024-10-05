Шестилапые путешественники в вагонах "Укрзалізниці": пассажиры жалуются на нашествие тараканов (видео)

Люди были вынуждены всю ночь ехать с включенным светом

В сети появилось несколько видео пассажиров "Укрзалізниці", на которых видны тараканы, бегающие по купе и плацкарту в одном из вагонов. Речь идет, в частности, о поезде "Ясиня-Одесса".

Видео прислали пассажиры, которые ночью не могли выключить свет в купе. Кадры опубликовали в Telegram-канале "Типовой Львов".

На видео изображен не один таракан, а сразу несколько. Они бегают по купе и как будто не обращают внимания людей. Как отмечено в подписи к видео, "люди всю ночь ехали со светом, потому что в темноте их становилось в разы больше".

Еще одно видео, на котором запечатлен таракан, пассажиры опубликовали в TikTok. Насекомое спокойно сидит на постельном белье и словно позирует на камеру. В комментариях люди отмечают, что насекомые, скорее всего, прячутся в вагонах из-за похолодания, а некоторые предположили, что тараканов могли принести с собой люди в своих чемоданах.

В "Укрзалізниці" инцидент пока никак не прокомментировали. В то же время, еще 5 лет назад в компании был создан девиз для борьбы с насекомыми: "Тараканам строго запрещается путешествовать по "Укрзалізниці". Пассажирам предлагалось звонить на горячую линию по номеру 0800 503 111 и сообщать о тараканах.

Обещали, что такие вагоны после рейса будут отцеплены для внеплановой дезинфекции, проведенной Лабораторным центром на железнодорожном транспорте. Также, как сообщали в "Укрзалізниці", каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что новый сервис "Укрзалізниці" уже критикуют за отсутствие некоторых функций и ошибки.