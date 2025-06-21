В еще одной области Украины произошло нашествие змей – прямо на курорте (видео)

Будьте осторожнее на отдыхе

Украинские города продолжают атаковать опасные пресмыкающиеся. Так, не только в Запорожье, а даже в Одесской области на пляжах заметили змей.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что якобы пресмыкающиеся не ядовиты, однако встречи с ними лучше избегать.

"Приехали отдохнуть в Одесскую область, а здесь местные уже заняли пляж", — говорится в сообщении.

На видео видно, как небольшая змея на пляже заглатывает рыбу. Неизвестно поймала ли она ее в море или уже нашла мертвой на пляже. В любом случае эта картина пугает.

В сети люди подчеркивают, что большей частью на пляжах появляются не змеи, а водяные ужи. Они питаются лягушками, мелкой рыбой и т.п. Их укус для человека безопасен, ведь эти пресмыкающиеся не ядовитые. К тому же, они не агрессивны, но могут напасть, если зафиксируют угрозу. Поэтому на пляжах Одесщины лучше быть внимательнее и смотреть под ноги, чтобы не наступить на кого-то. Кроме того, позаботьтесь о безопасности детей.

Уж водяной

Напомним, что в Запорожье недавно зафиксировали усиленную активность змей. Их видят во дворах, возле жилых домов и даже рядом с больницами и школами. Людей просят при встрече с пресмыкающимися не трогать их и обратиться к специалистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за предрассудков в Украине исчезает одна из самых не ядовитых змей.