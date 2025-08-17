"Это Днепр, детка". В городе засветился яркий автомобиль с остроумными номерами (видео)

Пользователи рассказали, кому принадлежит авто

В Днепре в центре города заметили яркий автомобиль с интересными номерами. Речь идет о фиолетовом Lexus с номерами SHABBAT.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Отмечается, что автомобиль видели возле Меноры примерно 10 августа.

На видео видно, как яркий фиолетовый Лексус поворачивает на перекрестке в центре Днепра. Но кроме цвета машины немало внимания привлекают номера. Ведь владелец поставил именной номер SHABBAT, что достаточно остроумно, учитывая количество евреев в Днепре.

Заметим, что шаббат – это еврейский праздник, а именно седьмой день недели – суббота (у евреев неделя начинается с воскресенья). В этот день запрещено работать, можно только отдыхать. К тому же Менора — самый большой в мире еврейский комплекс, открытый в октябре 2012 года.

В комментариях многие были удивлены такими номерами, а некоторые даже рассказали, кому принадлежит авто. Люди говорят, что на фиолетовом Лексусе с номерами SHABBAT разъезжает известный в Днепре риэлтор Рома Суббота.

Учитывая опубликованные видео с похожим авто в Instagram риелтора, можно предположить, что это действительно его автомобиль.

