Крик всех украинцев: под Киевом заметили авто с "особыми" номерами (фото)

Подобные надписи на авто стали способом украинцев высказать свою позицию по поводу войны с Россией

В Броварах Киевской области заметили автомобиль Skoda с оригинальными номерными знаками, привлекающими внимание прохожих и других участников дорожного движения. Необычность состоит в том, что на них нанесена надпись на английском языке, содержащая нецензурное высказывание в адрес русских оккупантов.

Такое фото опубликовали в местном Telegram-канале. Автомобиль вызывает оживленные обсуждения в социальных сетях и комментарии, преимущественно с поддержкой позиции владельца транспортного средства.

Номерные знаки на авто привлекли внимание окружающих

"Файні номери", — комментирует украинец. Другой серьезно добавляет: "Полиция почему не останавливает?".

Что пишут украинцы под постом

Использование подобных надписей на автомобилях стало одним из способов выражения украинцами своей позиции по поводу войны, начатой Россией.

Пока неизвестно, были ли к владельцу автомобиля какие-либо замечания от правоохранительных органов. Однако подобные случаи раньше фиксировались в разных городах Украины.

Напомним: в Ровно недавно заметили уникальное авто — редкую ретро-машину, раскрашенную в насыщенные сине-желтые цвета государственного флага Украины. Авто похоже на советскую ГАЗ М-20 "Победа", мгновенно привлекло внимание людей в инфопространстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для водителей престиж авто определяют не только марка или технические характеристики, но и номерной знак. Уникальные комбинации могут стоить немало. По данным Главного сервисного центра МВД, самыми дорогими являются последовательные номера от 0001 до 0009. Больше всего ценятся 0001 и 0007 — по 96 тыс. грн.