Крик всех украинцев: под Киевом заметили авто с "особыми" номерами (фото)
Подобные надписи на авто стали способом украинцев высказать свою позицию по поводу войны с Россией
В Броварах Киевской области заметили автомобиль Skoda с оригинальными номерными знаками, привлекающими внимание прохожих и других участников дорожного движения. Необычность состоит в том, что на них нанесена надпись на английском языке, содержащая нецензурное высказывание в адрес русских оккупантов.
Такое фото опубликовали в местном Telegram-канале. Автомобиль вызывает оживленные обсуждения в социальных сетях и комментарии, преимущественно с поддержкой позиции владельца транспортного средства.
"Файні номери", — комментирует украинец. Другой серьезно добавляет: "Полиция почему не останавливает?".
Использование подобных надписей на автомобилях стало одним из способов выражения украинцами своей позиции по поводу войны, начатой Россией.
Пока неизвестно, были ли к владельцу автомобиля какие-либо замечания от правоохранительных органов. Однако подобные случаи раньше фиксировались в разных городах Украины.
