На дорогах Украины заметили очень редкий кабриолет. Раньше такие участвовали в парадах (фото и видео)

Такие авто и раньше были редкостью

Интересные автомобили иногда замечают на дорогах Украины — в Ровно на камеру попала машина-кабриолет. А миниэлектроавто, которое продают за немалые деньги, раньше вызвало волну шуток в сети.

Видео необычного, но очень атмосферного авто, которое "с ветерком" ездило по улицам Ровно, опубликовал Telegram-канал "Рівне Головне". На кадрах – машина с открытым верхом белого цвета с эффектными красными вставками.

Судя по форме кузова, задних фонарей, бамперов и общего силуэта, эта машина очень похожа на ГАЗ-21 Волга в кузове кабриолет. Однако серийные кабриолеты ГАЗ-21 не выпускались для массового рынка — существовало несколько специальных версий для парадов и официальных мероприятий.

Скорее всего, это самодельная или реставрационная переработка классического седана ГАЗ-21 на кабриолет. Этот вариант "Волги" достаточно популярен среди коллекционеров.

Что известно о кабриолетах на базе ГАЗ-21 "Волга"

Эти машины и ранее были редкостью

Все парадные кабриолеты сходили с конвейеров Горьковского автозавода в виде обычных седанов. Переоборудование производил не сам ГАЗ, а несколько авторемонтных мастерских. Полностью срезали крышу и усиливали кузов.

Их переделывали из обычных ГАЗ-21

Кабриолет на базе ГАЗ-21 "Волга" использовался для проведения парадов в военных округах, где не было заводских кабриолетов на базе ЗИЛа или "Чайки". Пик использования этих автомобилей пришелся на 60-е и 70-е годы, после чего их заменили кабриолетами на базе более современного ГАЗ-24 "Волга".

