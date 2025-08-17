"Це Дніпро, крихітко". У місті засвітилась яскрава автівка з дотепними номерами (відео)

Користувачі розповіли, кому належить авто

У Дніпрі в центрі міста помітили яскраве авто з цікавими номерами. Йдеться про фіолетовий Lexus з номерами SHABBAT.

Відповідне відео завірусилось у мережі. Зазначається, що автівку бачили біля Менори приблизно 10 серпня.

На відео видно, як яскравий фіолетовий Лексус повертає на перехресті в центрі Дніпра. Але, окрім кольору машини, чимало уваги привертають номери. Адже власник поставив іменний номер SHABBAT, що досить дотепно, враховуючи кількість євреїв у Дніпрі.

Зауважимо, що шабат — це єврейське свято, а саме сьомий день тижня — субота (у євреїв тиждень починається з неділі). В цей день заборонено працювати, можна тільки відпочивати. До того ж Менора — найбільший у світі єврейський громадський комплекс, відкритий у жовтні 2012 року.

У коментарях чимало людей були здивовані такими номерами, а дехто навіть розповів, кому належить авто. Люди кажуть, що на фіолетовому Лексусі з номерами SHABBAT роз'їжджає відомий у Дніпрі рієлтор Рома Субота.

Враховуючи опубліковані відео зі схожим авто в Instagram рієлтора, можна припустити, що це дійсно його автівка.

