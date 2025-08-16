"Человек-шахед" из Днепра стал звездой сети (смешное видео)

Возможно, это своеобразный "бизнес"

Днепр – город, где недавно авто неожиданно остановило смерч, а теперь там заметили "человека-шахеда". Мужчина, нагруженный обломками от российских беспилотников, переходил дорогу

Он столько взвалил на себя, что сам стал похож на "шахед". Видео опубликовал Telegram-канал "Дніпро Оперативний". Мужчину заметили на площади Старомостовой, его походка была неуверенной, не исключено, что он был нетрезв.

Тихий. Маневренный. Опасный. А самое главное, он не поддается обнаружению системами ПВО. Сбить с курса его можно разве что случайной наливайкой или пляханом, — шутят в сети

На обломках "шахеда" можно подзаработать

Возможно, для мужчины, тянувшего обломки, это своеобразный способ заработать. Обломки от сбитых российских беспилотников и ракет продают с аукционов. Например, крыло от российской "герани" продали за 3000 гривен, а остатки сбитого shahed 136 купили за 1200.

Что делать при обнаружении обломков сбитых российских целей

Однако важно понимать, что трогать обломки сбитых враждебных целей запрещено. Еще в начале полномасштабной войны появились рекомендации, что делать в подобных случаях:

ни в коем случае не трогать и не позволять делать это другим. Нельзя перемещать, разбирать и заносить их в помещение

не фотографировать и не публиковать такие снимки в интернете

пометить место своей находки и отойти от нее как можно дальше

сразу сообщить об обнаружении подозрительного предмета на 101 или 102 и дождаться ГСЧС или полиции

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе мужчина в плавках деловито вытащил из моря кусок "шахеда". Это даже никого не удивило и не испугало – рядом спокойно отдыхали люди, и купались дети.