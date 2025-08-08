Автомобиль влетел прямо в ТЦ. В Киеве произошла курьезная авария (видео)

Украинцы уже придумывают остроумные причины

В Киеве случилась страшная авария. Автомобиль на полной скорости влетел в торговый центр "Ocean Plaza".

Об этом сообщают местные каналы, публикующие видео с места происшествия. Отмечается, что в ДТП попал автомобиль Mazda белого цвета.

По словам очевидцев, автомобиль почти на полной скорости влетел в ТЦ с парковки. Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 августа. Известно, что пострадавших в результате аварии нет, но машина разбила стекло в помещении торгового центра. К слову, причины ДТП не известны.

В сети уже показали момент аварии в ТЦ Ocean Plaza. На видео видно, что люди чудом спаслись, ведь автомобиль влетел на полной скорости.

В комментариях пользователи отметили, что вероятнее всего причина ДТП состоит в том, что за рулем был неопытный человек. Кто-то писал, что аварию вызвала женщина, перепутавшая педали тормоза и газа. Были и шутки о том, что водитель просто пробовал новый лайфхак с парковкой или что кому-то просто было лень нести тяжелые сумки в авто.

Напомним, что недавно мужчина на машине влетел в пешеходный переход на Майдане Независимости в Киеве. С открытым переломом он был доставлен в больницу. Водитель не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода.

