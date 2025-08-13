"Это не просто пауза". Одесчина будет по-новому чествовать погибших защитников во время минуты молчания

Автор инициативы – глава области

Минута молчания, во время которой украинцы чтят погибших защитников и защитниц, каждое утро объявляется в 9:00. В некоторых городах в это время останавливается движение транспорта – с 13 августа так будет и в Одесской области.

В среду, 13 августа, вступает в силу распоряжение главы Одесской ОВА Олега Кипера о том, что во время минуты молчания во всех городах и селах Одесской области должны останавливаться все виды транспорта. Кроме того, в 9:00 должны на 60 секунд прекращаться занятия во всех учебных заведениях.

Не может быть никаких "забыли", "не услышали", "мы были заняты". Если у вас хватает времени на кофе, разговоры или телефон, значит, хватит и на одну важнейшую минуту тишины. Ежедневная минута молчания – это не просто пауза. Это свидетельство нашей памяти и благодарности тем, кто отдал жизнь за Украину… В 9:00 – вся Одесчина стоит Олег Кипер

Минута молчания — ежедневная благодарность и уважение павшим

Напомним, ежедневную общенациональную минуту молчания в Украине ввел президент Владимир Зеленский 16 марта 2022 года. Объявление о минуте молчания в девять утра сначала транслировали во время марафона "Единые новости". Впоследствии ее начали объявлять ряд радиостанций.

Неравнодушные призывают прохожих почтить павших

Некоторые города поддержали инициативу и через громкоговорители дают отсчет минуты молчания каждый день в 9:00. Среди них – Сумы, Винница, Черновцы, Ровно, Полтава, Чернигов, Острог, Житомир и т.д.

В некоторых населенных пунктах в это время останавливается движение транспорта. Такая практика существует в Хмельницком и некоторых городах области, Виннице и Львовской области. В Киеве транспорт останавливается на 30 секунд.

Как рассказывал "Телеграф", во Львове мужчина толкнул мальчика, который призвал почтить павших защитников во время минуты молчания. Позже мужчина странно объяснил свой поступок.