Подросток в Днепре устроил переполох: чем закончились его поиски

К счастью, у этой истории хороший конец

В Днепре разыскивали 14-летнего Семена Кулинича, который ушел из больницы и не вернулся. Он имеет темные волосы и худое телосложение.

Об этом сообщает Национальная полиция. Правоохранители просили сообщать им какую-либо информацию.

"25 августа парень ушел из больничного учреждения в Соборном районе и до сих пор его местонахождение неизвестно", – говорится в публикации.

Парень выглядит на 13-14 лет, имеет рост около 165 см, худое телосложение и темные волосы. Семен был одет в синюю футболку, темные шорты и черную обувь.

В пресс-службе опубликовали номера телефонов, по которым просили сообщать любую известную информацию о месте нахождения пропавшего Семена Кулинича: 0 (96) 884 83 94 или 102.

Но позже ребенок нашёлся. Подробности пока неизвестны. "Обновлено. Парня разыскали. С ним все хорошо", – написали правоохранители.

