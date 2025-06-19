5-летнего Кирилла ищут вторые сутки. Ребенок с аутизмом пропал в лесу (фото, видео)

К поискам привлечены дроны, кинологи и сотни людей

В Ивано-Франковской области двое суток не могут найти 5-летнего мальчика Кирилла Боднарука. Ребенок особенный — имеет расстройство аутичного спектра и не разговаривает.

Кирилл потерялся вечером 17 июня близ села Троица Коломыйского района. Он и его брат-близнец гуляли с мамой в лесу, когда Кирилл вдруг исчез из поля зрения.

Сразу вызвали спасателей, полицию, к поискам приобщились кинологи, Нацгвардия, неравнодушные люди. Они обыскивают лес вокруг. Чтобы привлечь внимание ребенка, включают на телефоне звуки мультфильмов, которые мальчик любит смотреть.

Поиски не прекращали и ночью – привлекли беспилотники с тепловизорами. Уже было осмотрено 850 гектаров, из которых большая часть — лес. Еще почти столько же осмотрели беспилотником, некоторые зоны осматривают повторно. Искали ребенка и в девяти водоемах вокруг.

Пропавший Кирилл Боднарук

Кирилл Боднарук

Приметы Кирилла: мальчик худощавый, ростом около 105 см. Имеет светло-русые, короткостриженные волосы. На нем были зеленые брюки и свитер с капюшоном розового цвета.

Полиция просит граждан и представителей СМИ, которые могут помочь установить местонахождение малолетнего Кирилла Боднарука или имеют какую-либо полезную информацию, немедленно позвонить по телефону на 102 или обращаться в отдел ювенальной превенции ГУНП в Ивано-Франковской области за номерами: 0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.

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