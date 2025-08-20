Дети играли в ТЦК и взбудоражили сеть: мнения украинцев разошлись (видео)

Эта импровизация понравилась не всем

На одном из пляжей Одессы дети решили устроить шуточную сценку, которая быстро стала темой для обсуждений в соцсетях.

Во время отдыха посетители пляжа стали свидетелями необычной игры детей. Компания ребят решила пошутить и разыграть сценку, изобразив "военных ТЦК". А для большей правдоподобности они связали своего друга прямо на песке у моря, как сообщили в "Babil Info".

Видео этой импровизированной постановки быстро появилось в местных Telegram-каналах и сразу вызвало волну обсуждений. Одесситы активно комментируют инцидент: вероятно, одни восприняли выходку детей с юмором, другие же отмечают, что тема слишком чувствительна для подобных шуток.

Так что в Одессе курортный отдых иногда сопровождается не только морем и солнцем, но и неожиданными событиями. Например, в городе могут разгуливать хищные животные. Некоторые даже позируют на камеру.

