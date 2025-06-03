Из психдиспансера сбежал опасный преступник? Опубликованы фото и приметы - СМИ

Мужчины якобы разыскивают с 1 июня

В сети опубликовали информацию о якобы побеге осужденного за умышленное убийство из Гейковского психоневрологического диспансера, который находится в Криворожском районе Днепропетровской области. Речь идет о 47-летнем Якименко Сергее Васильевиче.

Информацию об этом публикует Telegram-канал "Свои. Кривой Рог". По его данным, осужденного разыскивают с воскресенья, 1 июня.

В паблике также опубликовали фотографию якобы сбежавшего мужчины. Отмечается, что в диспансере он проходил принудительное лечение.

Якименко Сергее Васильевич. Фото: "Свои. Кривой Рог"

Приметы: худощавого телосложения, рост 175-180 см. Был одет в светло-серую олимпийку, шорты темно-синего цвета, черную кепку.

Отметим, что Гейковский психоневрологический диспансер расположен в селе Гейковка, которое находится в 30 км от Кривого Рога.

Гейковский психоневрологический диспансер на карте

"Телеграф" обратился в пресс-службу Полиции Днепропетровской области, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию. Нам ответили следующее: "Мы не размещали такой информации".

В то же время "Телеграф" обратился в Гейковский психоневрологический диспансер за комментарием о возможном побеге их пациента. Однако ответ получить не удалось.

"Такую информацию мы не предоставляем", — сказали нашим журналистам.

Важно отметить, что в настоящее время информация в этой новости дана только на основе публикации в СМИ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полиция Кременчуга менее чем за сутки смогла задержать двух человек, которые 25 мая на проспекте Леси Украинки совершили нападение на автомобиль "Рено".