Во Львовской области подросток устроил стрельбу в школе: полиция уже разыскала стрелка (видео)

Раненых в результате этого нет

Во львовской школе дети принесли пистолет. Подростки стреляли по одноклассникам из пневматического оружия.

Видео инцидента в одной из львовских школ распространяется в сети. На кадрах видно, что посреди класса стоит трое учеников, один из которых держит в руках пистолет, которым выстрелил в сторону своего одноклассника, а рядом с ним стоит еще один парень.

На это отреагировала полиция. В ведомстве прокомментировали произошедшее.

Полицейские быстро установили школьника, который стрелял в школе из пневматики. Ребята на видео — ученики 9 класса. Один из них принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу и, по предварительной договоренности, произвел выстрел в сторону своего товарища.

Раненых в результате этого нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве вооруженные мужчины ездили и стреляли из пистолета. Их заметили на Тростянецкой. Задержанные — это двое киевлян в возрасте 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции.