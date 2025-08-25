Підліток у Дніпрі влаштував переполох: чим закінчились його пошуки

На щастя, в цієї історії добрий кінець

У Дніпрі розшукували 14-річного Семена Кулинича, який пішов з лікарні та не повернувся. Він має темне волосся та худорляву статуру.

Про це повідомляє Національна поліція. Правоохоронці просили повідомляти їм будь-яку інформацію.

"25 серпня хлопець пішов з лікарняного закладу в Соборному районі та досі його місцеперебування невідоме", – йдеться у публікації.

Хлопець виглядає на 13-14 років, має зріст близько 165 см, худорляву статуру та темне волосся. Семен був одягнений у синю футболку, темні шорти та чорне взуття.

У пресслужбі опублікували номери телефонів, за яким просили повідомляти будь-яку відому інформацію про місце перебування зниклого Семена Кулинича: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Але пізніше дитина знайшлася. Подробиці наразі невідомі. "Оновлено. Хлопця розшукали. З ним все добре", – написали правоохоронці.

Семен Кулинич, який зник з лікарні у Дніпрі

