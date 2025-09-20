Растет только у морей. В Запорожье заметили редкое растение (фото)

Растение обычно растет на соленой почве

В Запорожье местные на побережье реки Днепр заметили удивительное растение. Она встречается обычно в акватории Азовского моря.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети фотографии. По словам очевидцев, растение увидели в сентябре на одном из берегов Днепра.

Учитывая опубликованное фото, можно сделать вывод, что в Запорожье вырос настоящий солерос, да еще и красного цвета. В глаза бросается и то, какое растение крупное, что достаточно не характерно для такой местности.

Солерос красный в Запорожье

В комментариях пользователи шутили, что в Запорожье скоро появится свое море. Были и те, кто удивлялся этому растению. Кое-кто подчеркнул, что видит солерос не впервые на побережье Днепра.

Солерос красный

Солерос – это род однолетних растений семейства амарантовых. В Украине произрастает один вид — солонец травянистый (Salicornia europaea L.) — на мокрых солончаках и по морскому побережью, в лесостепи (на юго-востоке), в степи и в Крыму.

Солерос красный

Эта трава имеет голый членистый стебель, с супротивными ветвями. Листья практически незаметны. Высота растения достигает 30 см, цвет – от зеленого до красного. Цветки утоплены в стебли и на концах образуют колосовидные соцветия. Солерос цветет в конце лета в период с июля по сентябрь. Обычно солерос растет там, где есть засоленные залежи, морские побережья, солончаки, берега соленых озер.

