Напоминает ландыш: на Волыни заметили необычное растение с ядовитыми ягодами
Весновка двулистная — редкое растение, которое есть в Украине
В Украине часто можно увидеть интересные растения, которые манят красивым видом. В частности, на Полтавщине растет вейник наземный, характеризующийся пушистыми соцветиями.
А вот в селе Свитязь на Волыни заметили растение весновка двулистная. Его фото было распространено в сообщество "Рослинний світ України" на фейсбуке. Что известно о растении, и можно ли есть его ягоды – расскажет "Телеграф".
Что известно о весновке двухлистной
Весновка двулистная — травянистое многолетнее растение, развивающееся группами. Другие его названия — заячья кровь, заячьи ушки, заячья соль, заячий цвет. Весновка имеет прямой стебель, ползучее корневище и 2-3 широких листа.
Высота растения вместе с цветоносом достигает 10-15 сантиметров. Цветы растут кистями в мае-июне и очень похожи на ландыши. Плоды этого растения красного и белого цвета ядовиты, поэтому употреблять их нельзя.
В Украине веснушку двулистную можно увидеть на Полесье, в лесостепи и в некоторых местах в Карпатах. Обычно она растет в теневых лесах с кислой и влажной почвой. Интересно, что веснушка двулистая – это единственный представитель рода холодочных на территории Украины.
