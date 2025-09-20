Росте тільки біля морів. У Запоріжжі помітили рідкісну рослину (фото)

Рослина зазвичай росте на солоному ґрунті

У Запоріжжі місцеві на узбережжі річки Дніпро побачили дивну рослину. Вона зустрічається зазвичай в акваторії Азовського моря.

Про це свідчать опубліковані у мережі фото. За словами очевидців, рослину побачили у вересні на одному з узбережжів Дніпра.

Враховуючи опубліковане фото, можна дійти висновку, що у Запоріжжі виріс справжній солонець та ще й червоного кольору. В очі впадає і те, яка рослина велика, що досить не характерно для такої місцевості.

У коментарях користувачі жартували про те, що у Запоріжжі скоро з'явиться своє море. Були і ті, хто дивувались цій рослині. Дехто наголосив, що бачить солонець не вперше на узбережжі Дніпра.

Солонець — це рід однорічних рослин родини амарантових. В Україні росте один вид — солонець трав'янистий (Salicornia europaea L.) — на мокрих солончаках та по морському узбережжі, у лісостепу (на південному сході), в степу і в Криму.

Ця трава має голе членисте стебло, з супротивними гілками. Листя практично непомітне. Висота рослини сягає 30 см, колір – від зеленого до червоного. Квіти втоплені в тканину стебла і на кінцях утворюють колосоподібні суцвіття. Солонець квітне в кінці літа в період з липня по вересень. Зазвичай солонець росле там де, є засолені поклади, морські узбережжя, солончаки, берега солоних озер.

